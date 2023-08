« (Guerre des gangs à Marseille) Vous êtes team Yoda ou team DZ Mafia » ?, questionne ce titre d’un sujet discuté sur le forum du site jeux-vidéo.com. La « guerre des stups » qui oppose ces deux réseaux de Marseille a désormais sa petite notoriété, au point d’apparaître sur un forum relativement grand public invitant à commenter cette « guerre » comme l’on commenterait une émission de téléréalité.

Une télé bien réelle à Marseille, où une trentaine de jeunes hommes ont été tués et une centaine blessés depuis de l’année 2023 dans des affrontements sur fond de trafics de stupéfiants. Selon la préfète de police Frédérique Camilleri, 80 % de ces faits trouveraient leurs origines dans le contentieux entre Yoda et DZ Mafia. Les deux clans sont originaires du même quartier de La Paternelle et en passe d’atteindre une sinistre renommée. Une pub sur fond noir que leurs membres ont bien aidée à développer. Sur les réseaux sociaux, les vidéos d’intimidations, d’exhibitions d’armes et de règlements de comptes circulent. « On entre dans un nouveau monde concernant les violences liées aux stupéfiants avec une logique de mise en scène des assassinats sur les réseaux sociaux », a relevé ce mercredi Frédérique Camilleri, au cours d’un point presse. Symbole de ce « nouveau monde » : Mattéo F., jeune tueur à gages de 18 ans interpellé le 4 avril dernier, se filmait sur commande du client lors de l’exécution de ses contrats.

« Consolat est et sera toujours là pour vous satisfaire la team »

Une brique de plus dans la construction de l’image sur les réseaux d’une « narco-culture » marseillaise. Deepuis plusieurs années déjà, sur Snapchat, Tik-Tok et autres Telegram, les trafiquants vantent à l’aide de visuels et de vidéos alléchantes la diversité et la qualité de leurs produits et services. Ils publient également des vidéos « guide » pour aider le chaland à arriver jusqu’au « magasin » où ils sont accueillis par des fresques détaillant le menu (voir photo ci-dessus)

Sur le Telegram du « four » (un point de vente) de la cité des Marronniers, un fil est même dédié aux « avis retour clients ». Sur celui de Consolat « et sa meilleure cocaïne des Bouches-du-Rhône », est annoncé ce jeudi un déplacement dans le 83 (Var) et le 04 (Haute-Provence). Les personnes intéressées sont invitées à passer commande. « Consolat est et sera toujours là pour vous satisfaire la team », écrit en fin de message le « community manager » de la chaîne comptant un peu plus de 1.400 abonnés.

Ces stratégies marketing « sont une manière de s’imposer, que ce soit par les produits, l’identité ou la violence », observe David Weinberger, sociologue chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) et spécialiste de l’analyse de l’offre illicite des drogues. En parlant d’identité : DZ Mafia a pris comme symbole un fennec, un canidé originaire du Sahara et mascotte de l’Algérie, DZ renvoyant quant à lui au code ISO (nomenclature internationale) de l’Algérie. Yoda a évidemment opté pour le maître Jedi de Stars war. Dans la même veine, le four de Frais-Vallon s’est choisi comme mascotte un Bob l’éponge fumeur de joints, La Cabucelle a pris Donald et Les Rosiers, une abeille qui vend son « miel », promesse d’un haschich particulièrement mou et crémeux (et donc bon).

A Marseille, une « appropriation d’une identité avec des codes violents »

Donald, abeille ou Bob d’éponge visent les « coups marketing ». L’enjeu est ainsi d’imprégner la culture populaire avec parfois une réussite totale : citons Jul qui dans le refrain de son titre Guadalajara balance « j’fais pas de yoga/moi j’fume la frappe à Yoda ». L’identité contribue également « à renforcer les liens organisationnels du groupe », relève David Weinberger, qui ajoute : « tout cela participe d’une sous-culture, une ''narco-cutlure'' que l’on peut voir en Amérique du Sud, au Mexique. Il y a à Marseille cette appropriation d’une identité avec des codes violents, voire parfois ultraviolents avec des petits trafiquants qui miment leur idole ». En témoigne de nouveau le parcours de Mattéo F., baptisé « sicario » sur les réseaux, du nom des tueurs à gages travaillant pour les cartels en Amérique latine.

Selon David Weinberger, l’heure n’est cependant pas à la « mexicanisation » de Marseille où se développeraient d’authentiques cartels : « il faudrait pour ça que ces groupes commencent à vouloir intimider l’Etat. ». « Les trafics de drogues suivent les évolutions de la société et des technologies. D’un ''marché de bazar'' avec un prix et des produits unique, nous sommes passés en plusieurs étapes à une diversification des produits, puis à du marketing avec des promos et des packagings et à une évolution vers la livraison et la vente à domicile », développe le sociologue qui met l’accent sur une « narco-culture » plutôt fruit de son époque.

Ainsi, si aujourd’hui tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux et se mettent en scène, « certains deviennent dealers ». Et ils sont nombreux. Des 114 victimes (morts et blessés) recensées à Marseille au début de l’été, 65 avaient moins de 25 ans, précise Le Monde. Des jeunes qui forment une sorte « de proto [prototype] grand-banditisme », analyse le sociologue. Ils cherchent leur place, leur identité et se nourrissent des actes ultraviolents des trafiquants outre-Atlantique. Un mimétisme inspiré et gonflé par les réseaux sociaux qui génère à Marseille et ailleurs un cycle de violences extrême qui semble, à ce jour, sans fin.