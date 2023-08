Attention à cette nouvelle arnaque aux fausses contraventions

A première vue, le niveau de ressemblance est bluffant. Depuis quelques jours, de faux avis de contravention ont été adressés à des automobilistes de Vannes (Morbihan). Après avoir reçu plusieurs plaintes de la part de personnes victimes de cette arnaque, la police locale a décidé de diffuser le faux avis sur ses réseaux sociaux afin d’alerter la population le plus rapidement possible. Car la technique est redoutable ! Déposé dans les boîtes aux lettres, le faux PV contient un QR code invitant l’automobiliste à régler son amende en ligne. Le plus surprenant : le numéro d’immatriculation mentionné sur l’avis correspondait au véhicule de la personne visée, dont l’adresse est mentionnée en en-tête. « Nous avons été alertés il y a quelques jours. Plusieurs personnes sont venues au commissariat pour déposer plainte. Elles disaient avoir payé une amende en ligne mais émettaient des doutes. Les gens étaient surpris, car le numéro d’immatriculation correspondait à leur véhicule. » La marque de la voiture était également mentionnée, mais pas le modèle, contrairement à l’officiel.

Les escrocs en repérage dans le quartier ?

Quand il a pris connaissance du fameux document, cet officier du commissariat de Vannes a reconnu qu’il ressemblait « très fortement » aux courriers officiels de l’Antai (Agence nationale de traitement automatisé des infractions). Un œil avisé relèvera quelques fautes d’orthographe, des incohérences dans le montant des amendes et surtout de la présence du QR code. « L’administration française n’utilise jamais de QR code pour le paiement des amendes. Le seul site valide c’est www.amendes.gouv.fr ». Dans le cas de ce faux PV, l’adresse mentionnée est différente : gouvantai-suivi.com. Une adresse utilisée par les pirates pour récupérer les données bancaires de leur cible.

Pour l’heure, les victimes identifiées ne se compteraient « qu’en quelques unités », selon la police vannetaise. Sans doute parce que l’arnaque demande aux escrocs de repérer les lieux d’habitation et le véhicule de leur cible, afin de renseigner la plaque d’immatriculation correspondante. « Nous avons ouvert une enquête pour comprendre comment les escrocs ont pu procéder », assure la police de Vannes. D’autres arnaques aux faux PV ont déjà été relevées par le passé, notamment par la dépose de papillons sur le pare-brise des voitures ou par l'envoi de SMS et de mails frauduleux. Mais il semblerait que cette technique « individualisée » mentionnant l’adresse et le numéro d’immatriculation soit une première.

Comment repérer l’arnaque ?