Elle aura eu le mérite de lancer le débat. Il y a quasiment six mois jour pour jour, une pétition a fait son apparition sur la plateforme Change.org. Avec une question simple : « Un camping qui n’accepte plus les campeurs est-il un vrai camping ? » Le texte, signé « Sauvons le vrai camping », un collectif mêlant exploitants et campeurs, a recueilli près de 34.000 signatures depuis son lancement en février dernier. Au cœur du débat, la crainte de la disparition des emplacements nus, qui permettent d’y installer une bonne vieille tente ou une caravane. « Non, un établissement 100 % locatif n’est plus un camping. Il faut trouver des critères à la fois raisonnables et objectifs qui définissent ce qu’est un camping », propose le plaidoyer.

Alors, pour reprendre la phrase devenue virale de Kylian Mbappé et l’adapter à notre sujet, peut-on vraiment affirmer aujourd’hui que « le camping, il a changé » ? Sociologue des loisirs, Olivier Sirost a convoqué ses propres souvenirs d’enfance pour répondre à la question. « Je suis né en 1968. J’ai des souvenirs enfants, j’avais moins de dix ans, de camping à l’île d’Oléron où un oncle posait sa caravane à même le sable face à la mer, se remémore ce professeur à l’université de Rouen. Majoritairement, durant ces années, le camping était très libre et sauvage dans sa modalité d’installation, surtout sur le littoral. »

D’une pratique libre à un camping encadré et équipé

Puis, la législation vient encadrer la pratique, en introduisant des normes d’hygiène et un camping labellisé par les pouvoirs publics. Avec un point de bascule : les années 1980. « A ce moment-là, plus d’un tiers des terrains des campings sont gérés soit par les municipalités, soit par les associations de campeurs. Mais la fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA) va monter en puissance et le mode d’hébergement se transforme. En 1981, un décret paraît sur la création des parcs résidentiels de loisirs, rappelle notre expert. Aujourd’hui, moins de 8 % des terrains de campings sont associatifs ou municipaux, c’est-à-dire que 92 % du parc de camping labellisé en France, c’est du parc de loisir, de l’hôtellerie de plein air, ça a fait complètement basculer le modèle ».

La polémique autour du « vrai camping », Nicolas Dayot ne la comprend pas. Le président de la FNHPA dégaine les chiffres. Oui, les emplacements nus ont baissé en volume, non, ils ne sont pas en voie de disparition. « Environ 51 % des places en camping sont en emplacements nus, et la fréquentation est la même qu’il y a dix ans. On perd des emplacements parce qu’on a construit des mobil-homes, certes, mais aussi parce qu’une centaine de campings par an ferment leurs portes », rappelle le gérant de deux campings, en Bretagne.

Vers une gentrification de la pratique ?

Nicolas Dayot refuse d’opposer les emplacements équipés et les places nues, jugeant au contraire que la cohabitation arrange ces deux modes de camping. « C’est complémentaire, parce que le chiffre d’affaires supplémentaire généré par les emplacements équipés a permis au camping d’améliorer ses équipements, notamment ceux qui ne concernent que les emplacements nus, comme les blocs sanitaires », rappelle le dirigeant aux 4.500 adhérents, soit plus de 90 % de la profession.

Reste que ce « nouveau camping » fait la part belle aux établissements classés 3,4 et 5 étoiles, selon des données annuelles publiées par l’Insee en 2022. L’an dernier, les campings 3 et 4 étoiles ont cumulé 90 millions de nuitées, contre seulement 14 pour les équipements classés 1 et 2 étoiles. « Le plus gros du chiffre d’affaires et les plus longs séjours se font sur le haut de gamme, qui vise les populations qui ont le plus de moyens », constate Olivier Sirost.

Le camping a gagné la bataille de l’image

« On n’a jamais accueilli autant de clientèle populaire qu’aujourd’hui », coupe Nicolas Dayot, qui s’empresse d’illustrer son propos par un exemple : « il existe un dispositif public de soutien au départ en vacances financé par la Caisse d’allocations familiales (Vacaf). Près de 80 % des fonds de cette aide vont dans les campings, notamment en Vendée, Charente-Maritime et en Hérault, trois départements qui accueillent des établissements très équipés. »

Le camping a évolué, mais son esprit a-t-il perduré ? Pour Jean-Claude Sherer, président du camping associatif de la Croix-Bleue, la philosophie du camping ne peut pas disparaître. « Les repas en commun, les rigolades, les boules (la pétanque), la bringue… », constitueront toujours la recette gagnante des vacances. Avec une particularité, pour lui et ses vacanciers : pas d’alcool autorisé dans son camping en Ardèche, qui accueille en priorité des ex-addicts.

Après avoir véhiculé une image populaire et beauf, le camping semble en mesure de porter une autre esthétique. « Les clichés beaufs sur le camping ont été entretenus par le cinéma, puis par les romans et les BD dans les années 1970, où l’on voit des campeurs en train de pulvériser du DDT pour chasser les moustiques, rappelle Olivier Sirost. Mais derrière les clichés, le camping prône un retour à la vie qui prend tout son sens aujourd’hui avec une sensibilité écologique élevée de la population. »

Si la France est le leader incontesté du camping en Europe (elle regroupe 34 % de la fréquentation totale), le camping y « était regardé avec condescendance » il y a plusieurs décennies, concède Nicolas Dayot. Reste que l’Adac, guide allemand qui recense les meilleurs établissements, plébiscite l'Hexagone. Quant au président de la FNHPA, il se félicite : « Même l’équipe de France de rugby passe une partie de la coupe du Monde en camping. On n’aurait jamais pu imaginer ça, il y a quelques années. »