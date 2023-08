Canicule EN DIRECT : La France face à l'épisode « le plus chaud de l’été 2023 »…

10h25 : A quelles températures s’attendre aujourd’hui ?

« Ce jeudi, on attend 35 à 36 °C dans le Midi toulousain. La chaleur reste forte dans la vallée du Rhône et en Provence, avec 34 à 37 °C localement 38 °C en Provence. Les 35 °C seront régulièrement dépassés de l’Occitanie à la Provence en passant par la vallée du Rhône cette fin de semaine et au cours du week-end, des températures de 40 °C sont possibles dans ces mêmes régions dimanche », selon Météo-France.

« La chaleur va également déborder sur les régions plus au nord, jusqu’aux frontières de Nord-Est, le Centre-Val-de-Loire, en passant par le Bassin parisien vendredi. Après une baisse des températures par le Nord-Ouest samedi, les maximales vont à nouveau grimper entre dimanche et mercredi, et on pourrait tutoyer les 35 °C dans le Bassin parisien mercredi », poursuit l’organisme.