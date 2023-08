Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Hydratez-vous et protégez-vous. Dans l’Hexagone se profile l’épisode caniculaire le plus intense de l’été avec l’arrivée d’un dôme de chaleur. La température va s’accroître au cours de la fin de semaine pour atteindre un pic d’intensité en début de semaine prochaine, lundi ou plus probablement mardi. Jeudi, le mercure a déjà atteint les 33 à 36 °C dans les plaines du Sud-Ouest, 34 à 37 °C dans l’intérieur de la Provence. Dix-neuf départements sont en vigilance orange canicule, ce vendredi, sur une vaste diagonale allant du Gers au Doubs en s’étendant jusqu’à la Savoie. En alerte, le gouvernement a activé la plateforme nationale d’information Canicule info service joignable au 0800 06 66 66.

Jour de prérentrée pour le président de la République française. Quelques semaines après les nuits d’émeutes urbaines liées à la mort de Nahel à Nanterre, Emmanuel Macron a mis en garde la jeunesse française contre le « chaos » et la « désunion », quelques semaines après les émeutes urbaines, jeudi lors de sa première prise de parole de la rentrée, à l’occasion des commémorations du 79e anniversaire de la libération de la ville de Bormes-les-Mimosas. Le chef d’Etat a rendu hommage aux jeunes ayant participé au débarquement de Provence, « prêts à mourir pour la liberté collective », avant d’évoquer la jeunesse française de 2023. « Il y a dans nos jeunes un appétit de liberté, un idéalisme qui se cherche parfois. Et auquel nous devons répondre. Sans quoi, parfois, cette aspiration noble se retourne contre elle-même et sape les fondations de cette nation de liberté, d’égalité et de fraternité initiée en 1789 », a déclaré le président de la République. « Hors de ce champ commun prospèrent la division, la désunion, qui pave la voie du chaos et de l’injustice », a averti Macron.

Plus de 250 personnes, ainsi que 17 aéronefs, mobilisées contre les flammes. L’incendie qui touche l’île espagnole de Tenerife sur l’archipel des Canaries, situé au large des côtes ouest de l’Afrique, a déjà ravagé plus de 3.200 hectares sur un périmètre de plus de 30 kilomètres. Alors qu’il s’est déclaré mardi soir, il fait rage dans une zone boisée et de ravins dans la partie nord-est de l’île. Le gouvernement a décrété jeudi matin le confinement de la localité de La Esperanza, dans la commune de Rosario, tandis qu’une dizaine de petits villages ou de hameaux de cette zone touristique ont été évacués par précaution. Quelque 3.000 personnes ont été évacuées, environ 4.000 priées de rester dans leurs maisons pour éviter les fumées.