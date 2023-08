S’il vous reste encore quelques jours de vacances, essayez de les passer en Bretagne ou sur les côtes de la Manche. Parce qu’ailleurs dans l’Hexagone – et plus particulièrement au sud d’une ligne allant de l’estuaire de la Gironde à l’Alsace – se profile l’épisode caniculaire le plus intense de l’été avec l’arrivée d’un dôme de chaleur, autrement dit « une vaste zone anticyclonique à tous les étages de l’atmosphère » qui, un peu à l’image d’une pompe à vélo, « emprisonne l’air déjà chaud et le réchauffe encore par compression ».

La température va s’accroître au cours de la fin de semaine pour atteindre un pic d’intensité en début de semaine prochaine, lundi ou plus probablement mardi. Douze nouveaux départements basculent en vigilance orange canicule dès ce vendredi, en plus des sept qui suffoquaient déjà.

A quelles températures s’attendre ?

Ce jeudi, le mercure a déjà atteint les 33 à 36 °C dans les plaines du Sud-Ouest, 34 à 37 °C dans l’intérieur de la Provence et les températures sont restées « raisonnablement » inférieures à 30 °C dans le Nord. « Mais vendredi, la chaleur va remonter plus au nord et va nettement s’accentuer dans le sud, explique Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France. On attend dans le Sud-Ouest, mais également dans la vallée du Rhône et la Provence, des valeurs de 34/37 °C, localement 38 °C ». L’Alsace devrait aussi suffoquer. Samedi, un cran supplémentaire sera franchi en Provence avec des pointes attendues à 39 °C.

Tout va aller crescendo dimanche, où la chaleur va pousser à nouveau sa corne vers le nord et le nord-est et déclencher une vraie fournaise dans le Sud : les 40 °C à l’ombre pourraient être atteints à la fois dans le Sud-Ouest, en Languedoc-Roussillon et dans le sud de la Provence avec des pointes possibles à 41°C. « Le pic de cet épisode est attendu entre lundi et mercredi », précise la spécialiste, qui table sur une dégradation orageuse rafraîchissante jeudi, encore à confirmer.

Est-ce exceptionnel ?

La canicule en plein mois d’août, rien de nouveau sous le soleil diront les plus pragmatiques. Et pourtant, un tel épisode, aussi intense, n’est pas si fréquent passé le 15 août. « Depuis 1947, on recense 46 vagues de chaleur observées donc 10 ont démarré au cours d’un mois d’août et parmi elles six après un 15 août », indique Lauriane Batté, climatologue à Météo-France. Ces six épisodes tardifs ont tous eu lieu au XXIe siècle. En 2001, 2009, 2011, 2012, 2016 et 2017. Mais la tendance n’étonne pas du tout les scientifiques dans un contexte de réchauffement climatique avec des modèles qui prévoient que le nombre de vagues de chaleur estivale pourrait être multiplié par neuf d’ici 2100.

Le record de 2012 pourrait tomber

Le thermomètre-étalon utilisé en France est « l’indicateur thermique national », une moyenne des températures dans 30 stations représentatives réparties sur tout le territoire. Il a atteint son maximum après un 15 août, soit 26,4 °C le 19 août 2012. « Selon les dernières prévisions, l’indicateur pourrait atteindre plus de 27 °C durant la journée de mardi ce qui constituerait une valeur inédite de chaleur pour une fin d’été météorologique », souligne Météo-France. Vivement jeudi prochain.