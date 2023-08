On ne vous apprendra rien, à Toulouse, il fait très chaud. L’alerte orange canicule a été déclenchée et il va falloir composer avec des températures allant jusqu’à 40 degrés dans les prochains jours. Entre les briques rouges des petites rues typiques, c’est un véritable four pour les passants et les habitants. Au Capitole, tandis que les vacanciers s’étalent sur les terrasses, profitant de l’ombre des parasols, les passants se faufilent sous les ombrières posées près des arcades. Un petit îlot protégé du soleil qui ne fait pas l’unanimité.

« Sur cinq mètres, on est un peu couvert et comme il y a du vent, c’est agréable », observe Thierry, casquette vissée sur son crâne dégarni accompagné de ses trois enfants. L’ingénieur ne s’émerveille pourtant pas devant cette invention de rideaux de rubans : « C’est pour passer à l’ombre mais on a déjà les arcades… Ça ne va pas nous sauver des 35 degrés », tranche le père de famille tandis que ses trois bambins dévorent des glaces qui fondent à la vitesse de la lumière.

« Je pensais que c’était de la décoration »

« En vrai, c’est super joli, ça fait décoration. Après, quand il fait chaud, il fait chaud, c’est comme ça. Je n’ai pas l’impression que l’on puisse faire grand-chose de plus », juge pour sa part Henri. Le jeune étudiant en droit est revenu préparer sa rentrée mais ne s’attendait pas à de telles températures. « A choisir, je préfère me poser place du Capitole que dans mon appartement ! Le véritable four, il est chez moi », rigole-t-il, éventail en main prêt à être déployé.

A quelques pas, rue Alsace-Lorraine, sous ces mêmes ombrières, les courants d’air créés par les rubans qui s’agitent sont les bienvenus. Mais, « positionnés au-dessus de la voie où passent les voitures, les vélos… Bref, là où on peut jamais marcher, ce n’est pas logique », estime, sueur au front, Mathilde, une commerçante de la grande rue. Sur cet axe essentiel de l’hypercentre, les promeneurs sont sur les trottoirs, donc à côté des ombrières. « Je pensais que c’était de la décoration… On ne va pas aller bien loin avec ça sous 40 degrés », ajoute Manuela, une touriste franco-espagnole, gourde en main. La trentenaire habituée aux fortes chaleurs de son Andalousie natale se moque un peu des locaux… Avec son petit accent, la professeure de langues « souhaite du courage » pour échapper aux températures. « Et un peu plus d’inventivité ! ».

Fermetures plus tardives dans les musées, piscines et parcs

Si pour l’heure, la municipalité ne dispose pas de données pouvant prouver ou non l’efficacité de ces ombrières et des arbres en pots mis en place cet été, les Toulousains ne sont pas totalement condamnés à dégouliner sous les ombrières d’Alsace-Lorraine.

Grâce au déclenchement du plan canicule, les piscines Toulouse-Lautrec, Papus, Jany et Bellevue accueilleront le public jusqu’à 22 heures, tandis que Nakache et Castex resteront ouvertes jusqu’à 21 heures sauf samedi en raison du match TFC-PSG. Toulouse plages, ainsi que le lac de la Ramée sont accessibles jusqu’à 20 heures. L’occasion de se tremper pour se rafraîchir. Attention tout de même aux coups de chaud !

Côtés parcs et jardins, pour trouver un peu d’ombre et de l’air au pied des arbres, ils fermeront entre 22 et 23 heures selon les sites. Les restaurants seniors ainsi que les lieux culturels fermeront eux aussi plus tard.

Si les services municipaux s’acclimatent aux chaleurs suffocantes, il faut rester vigilant : s’hydrater, rester à l’ombre, couvrir sa tête et éviter les joggings sur les allées à 14 heures…