Imaginez, vous vous présentez à un restaurant, l’esprit concentré sur les plats que vous allez savourer. Avocado toast en entrée, pizza 4 fromages en plat ? Ni l’un, ni l’autre, car l’établissement vous a refusé l’accès. La raison ? Vous n’êtes pas accompagné(e).

Une situation ahurissante, qui est pourtant arrivée à Barcelone, pas plus tard que cet été. Alors, on s’est demandé comment cela se passait au-delà de la chaîne des Pyrénéennes. Cinéma, théâtre, concerts : êtes-vous adeptes d’activités en solitaire ? A en croire notre lectorat, on n’est jamais mieux accompagné que par soi-même.

« J’ai fait des activités seule que je n’aurais peut-être pas faites si j’avais été accompagnée »

Pour Marc, cela relève même de l’évidence. « La question est incongrue : le ciné, les restos, le théâtre, ne sont pas réservés qu’aux couples ou groupes… Pour ma part, je trouve normal d’aller au ciné ou resto seul. Ce sont les gens incapables de le faire qui me semblent bizarres. »

« Sortir seule dans notre société peut s’avérer compliqué, mais une fois passé le cap, on y prend goût ! J’adore partir en week-end ou petit voyage solo, faire des musées ou aller au cinéma seule, cela permet d’apprécier sa propre compagnie et de prendre du temps pour soi de façon différente. J’ai fait des activités seule que je n’aurais peut-être pas fait si j’avais été accompagnée », ajoute Sarah.

Nos deux lecteurs pourront peut-être convaincre Stanislas, qui redoute de se retrouver avec son ombre. « Dans mon cas, toutes ces activités je les réalise en groupe. Donc si personne d’autre que moi n’est motivé, je n’y vais pas, sûrement par peur de manquer de repères dans un endroit public. De l’autre côté, ces lieux peuvent être propices à des rencontres et y aller seul a tout à fait du sens. »

Indépendance (Day)

A en croire les témoignages qui nous sont parvenus, le recours aux sorties en solo relève surtout de l’indépendance. « Je n’ai pas d’amis et mon mari n’aime pas sortir et travaille beaucoup, mais je ne vois pas pourquoi je devrais me priver de sorties ! J’aime aller au musée toute seule et profiter comme je l’entends de ma visite, pareil pour le cinéma. » assure Sarah. « En revanche, pour le théâtre ou des concerts j’ai plus besoin de partager le moment avec quelqu’un. »

Ingrid, elle, « ne souhaite pas attendre la dispo des gens entre leur travail et leur vie de famille » pour en profiter. « Au cinéma on ne parle pas, faire du sport, aller prendre un verre avec un bon bouquin ou juste regarder les passants, ce n’est pas triste et laisse place aux rencontres. Se retrouver avec soi-même est mieux que de rester isolé car on n’ose pas sortir seule ».

Même son de cloche pour Pascale : « Je vais à des concerts, des spectacles, au cinéma, dans des musées ou voir des expositions souvent seule. Je n’attends pas de trouver quelqu’un pour faire quelque chose qui m’intéresse, et d’ailleurs je ne cherche personne. Lorsque mon conjoint est intéressé, il m’accompagne. Mais nous avons chacun nos propres centres d’intérêt et je préfère profiter seule plutôt qu’avec quelqu’un peu intéressé. »

Plutôt seul que mal accompagné

Car oui, d’aucuns pourraient objecter que les gens qui font des sorties solos sont surtout célibataires. Que nenni. Alex, « même en étant en couple, [s'] accorde toujours une petite semaine seule dans l’année. Mon conjoint le comprend parfaitement. Cela me permet de me ressourcer et de ne penser qu’à moi. Et oui, il est important d’être égoïste de temps en temps ».

Quand ma compagne n’est pas disponible ou pas intéressée par quelque chose, pourquoi est-ce que je me priverais de le faire malgré tout ? », s’interroge David. « C’est comme ça que je suis parti en voyage tout seul en Finlande il y a quelques années, et ça reste l’une de mes plus meilleures expériences ! » Vous l’aurez compris, nul besoin d’être accompagné pour vivre sa meilleure vie.