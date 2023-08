Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un rendez-vous protocolaire qu’Emmanuel Macron a parfois utilisé comme une prérentrée. Le chef de l’Etat sort ce jeudi de sa retraite estivale du Fort de Brégançon pour participer aux commémorations du 79e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas. L’an dernier, six mois après la tentative d’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président avait saisi cette occasion pour dénoncer « l’attaque brutale » de Vladimir Poutine et demandé aux Français « d’accepter de payer le prix de la liberté ». La semaine prochaine, le président sera de retour à Paris et réunira son gouvernement le 23 août au Palais de l’Elysée. Sans solution miracle pour contourner son absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale, il a promis pour la fin du mois une « une initiative politique d’ampleur ». Reste à voir si de premières pistes seront données lors de son discours du jour prévu à 19 heures.

L’enquête avance sur la mort de Gérard Leclerc. Les trois personnes à bord de l’avion de tourisme piloté par le journaliste, qui s’est écrasé mardi en Loire-Atlantique, ont été identifiées et deux corps remontés, a annoncé mercredi le parquet de Saint-Nazaire. Les recherches, interrompues dans la nuit et reprises à la mi-journée, ont permis de retrouver « le corps d’un homme sur lequel ont été découverts des effets personnels au nom de Gérard Leclerc » et celui d’une femme, d’après la même source. « Un fragment de corps correspondant à une troisième personne de sexe indéterminé », a également été remonté. Selon une source proche du dossier, Michèle Monory, fille de l’ancien ministre et président du Sénat René Monory, ainsi qu’une amie de celle-ci se trouvaient à bord.

La junte au pouvoir à Niamey reste sous la menace d’une intervention militaire d’une partie de ses voisins. Les chefs d’état-major des armées ouest-africaines doivent d’ailleurs se réunir au Ghana ce jeudi pour discuter des modalités d’une éventuelle intervention au Niger, où 17 soldats au moins ont été tués mardi dans une attaque de djihadistes présumés. Cette réunion cruciale doit se tenir jusqu’à vendredi à Accra, où seront évoqués les détails de l’intervention militaire envisagée dans le but de réinstaller dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum renversé par le coup d’Etat du 26 juillet. Si l’option d’une opération armée reste sur la table, la Cedeao semble toutefois encore privilégier la voie du dialogue et de la diplomatie.