« On est en vie, c’est le principal. » Devant le gymnase d’Argelès, Laetitia Richard racontait mardi à l’AFP son départ précipité du camping des Chênes Rouges d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), ravagé par ce qui est pour l’heure le plus gros incendie de l’été dans l’Hexagone. « On rentrait de balade et on a vu la fumée (…) on a pris ce qu’on a pu et on est parti », rapporte cette Vendéenne de 39 ans, venue avec son mari et ses deux enfants passer des vacances sur la côte méditerranéenne après avoir vécu, d’un peu plus loin, les incendies de Gironde l’année dernière.

Sa famille n’est pas la seule à avoir vu, comme le dit Antoine Parra, le maire d’Argelès, son « beau temps virer au cauchemar ». Quelque 3.000 personnes, essentiellement des vacanciers, ont été évacuées lundi devant l’avancée des flammes. Et si la plupart ont pu regagner rapidement leur camping, 300 restent ce mercredi hébergées dans des salles communales en attendant de rentrer chez elles.

Les pompiers toujours sur place

L’incendie a pu être « fixé, stabilisé » dans la nuit de lundi à mardi mais 220 pompiers continuent ce mercredi à le surveiller, arrosant les pinèdes ou les constructions brûlées pour éviter toute reprise de feu. Le sinistre est encore « loin d’être clôturé », précise ce mercredi le Service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales (Sdis 66) dont les opérations vont se poursuivre au moins jusqu’à jeudi matin, avec l’appui de soldats du feu venus de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône.

Au total, ce feu, qui s’est déclaré lundi en fin d’après-midi à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Perpignan, a parcouru environ 500 hectares sur les communes d’Argelès, Saint-André et Sorède. En plus de la destruction du camping des Chênes Rouges, les flammes ont touché « une trentaine de maisons et pénétré dans huit d’entre elles », selon un bilan du préfet Rodrigue Furcy.

Un risque d’incendie toujours « sévère » dans le département

Il n’y a pas eu de victime parmi la population. Mais, selon la Sécurité civile, 19 pompiers ont été légèrement atteints après avoir inhalé les fumées, un vingtième a été plus gravement blessé lors d’une chute et hospitalisé.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du feu, aucune piste n’étant à ce jour privilégiée.

#RisqueIncendie 🔥

Le mercredi 16 août, le risque #incendie est élevé dans les #alberes. Le risque est modéré sur les autres secteurs.

#RisqueIncendie 🔥

Le mercredi 16 août, le risque #incendie est élevé dans les #alberes. Le risque est modéré sur les autres secteurs.

⚠ Soyez très vigilants. pic.twitter.com/SN6LWhvcYX — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) August 15, 2023

La surveillance est par ailleurs renforcée mercredi dans le reste du département, notamment dans le massif des Albères, à la frontière avec l’Espagne, « en risque sévère » d’incendie. Les Pyrénées-Orientales sont le département français le plus touché par la sécheresse. Le risque incendie y est très élevé, rappelle le préfet, en faisant état de « plusieurs départs de feu par jour ».