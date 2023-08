Dieudonné est persona non grata à Toulouse. Le maire Jean-Luc Moudenc doit signer ce mercredi un arrêté interdisant à ce « chantre de l’antisémitisme » de se produire sur le territoire de la commune avec son nouveau spectacle Sous bracelet, allusion au bracelet électronique qu’il doit porter en dehors de ses activités professionnelles après une nouvelle condamnation. « Face aux provocations des factions antisémites, le camp républicain se doit de rester ferme (…) au vu de faisceaux d’indices laissant augurer à la fois de troubles à l’ordre public et de nouvelles atteintes à la dignité de la personne », argumente Jean-Luc Moudenc.

L’édile pointe aussi le flou qu’entretient l’humoriste controversé sur les lieux où il doit se produire. Son spectacle toulousain est annoncé pour ce jeudi 17 août mais l’adresse ne devait être transmise aux détenteurs de réservations que « quelques heures avant la représentation », par SMS ou e-mail.

Lieu mystère et difficultés réglementaires

« Ce flou sciemment entretenu fait que l’arrêté d’interdiction n’est pas un instrument idéal, reconnaît Jean-Luc Moudenc. Je décide cependant de l’employer, pour signifier l’unité et l’inflexibilité du camp républicain face à ces provocations et gesticulations. » L’élu appelle par conséquent « à des évolutions réglementaires pour assurer réellement l’ordre public des spectacles et représentations en question ».