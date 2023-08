Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Gérard Leclerc est décédé brutalement mardi. Un petit avion de tourisme à bord duquel se trouvaient deux ou trois personnes, dont le journaliste de télévision, s’est écrasé à Lavau-sur-Loire en Loire-Atlantique. Le groupe Canal+ et sa consœur Laurence Ferrari ont immédiatement déploré le décès du journaliste (CNews, ex-France 2) et lui ont rendu hommage, suivis par de nombreuses personnalités des médias ou du monde politique. Selon un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi par le parquet de Saint-Nazaire, l’avion Robin DR 400 avait décollé mardi à 11h07 de l’aérodrome de Loudun (Vienne) à destination de La Baule. Selon des sources proches du dossier, c’est Gérard Leclerc qui pilotait l’avion, comme l’a dit lui aussi à des médias locaux le président de l’aéroclub de Loudun.

Les parents aux revenus modestes vont pouvoir préparer la rentrée plus sereinement. L’allocation de rentrée scolaire (ARS), qui aide à payer cartables et autres fournitures, va être versée ce mercredi en métropole et dans la plupart des départements d’outre-mer. A la Réunion et à Mayotte, où la rentrée scolaire a lieu respectivement dès les 17 et 23 août, le versement de l’allocation a par contre eu lieu le 1er août. Attribuée sous conditions de ressources, l’ARS s’élève cette année à 398,09 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 420,05 euros pour les enfants de 11 à 14 ans, et 434,61 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. Cette aide est soumise à un plafond de ressource, soit 25.775 euros annuels pour un enfant à charge, plus 5.948 euros par enfant à charge supplémentaire.

C’est un fiasco pour l’Olympique de Marseille. Meilleur qu’au match aller et sans doute meilleur aussi que son adversaire, le club est pourtant tombé de très haut mardi en chutant aux tirs au but face au Panathinaïkos (1-0 ; 2-1 ; 5 tab à 3), dès le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Lors des tirs au but, les frappeurs grecs ont tous été impeccables, contrairement à Mattéo Guendouzi, dont la frappe à mi-hauteur a d’entrée été repoussée par Alberto Brignoli. Le milieu de terrain international a été le héros négatif du soir, puisque c’est aussi lui qui, au bout du temps additionnel (90+9) et après une interminable intervention de la VAR, avait été sanctionné d’un penalty qui a permis au Panathinaïkos d’accrocher une prolongation inespérée. Cette élimination coûte très cher, au sens propre comme au sens figuré, avec un important manque à gagner sur le plan économique et une saison sportive qui prend une teinte très sombre dès le 15 août.