La chaleur va persister ce mercredi du Lyonnais à la Provence. Cinq départements sont ainsi toujours placés en vigilance orange canicule, tandis que les orages vont se décaler du centre vers le nord-est, annonce Météo-France.

Les départements en vigilance orange canicule restent l’Ain, le Rhône, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Les maximales pourront y atteindre les 35-37 °C, ponctuellement un peu plus en vallée du Rhône, vallées alpines, et dans l’intérieur du Midi méditerranéen.

Des orages pouvant être accompagnés de fortes rafales

Ailleurs, les orages, arrivés mardi par la côte aquitaine, s’étendront au lever du jour jusque vers le Limousin, et se décaleront en cours de matinée en direction du nord de l’Auvergne, de la Bourgogne et de la Champagne puis se propageront l’après-midi sur la Lorraine et l’Alsace. Ils pourront donner de bons cumuls de précipitations et de fortes rafales de vent.

Les nuages présents en matinée sur le piémont pyrénéen, les côtes de Manche et le golfe du Lion se disloqueront peu à peu, le ciel devenant variable sur l’ensemble du pays, partagé entre passages nuageux et éclaircies, plus franches sur le quart sud-est. A noter un faible risque orageux sur les Pyrénées l’après-midi, sur le Massif central en soirée.

Les températures minimales varieront de 11 à 13 degrés des côtes de Manche à 15 à 18 degrés ailleurs, 19 à 21 sur le Centre-Est, l’arc méditerranéen, 22 à 23 en Corse. Les maximales seront de l’ordre de 19 à 21 degrés sur les côtes de Manche, de 26 à 33 dans l’intérieur, de 36 à 37 de la Provence au Lyonnais.