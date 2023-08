L’objectif est de manifester à nouveau son désaccord mais loin de la confrontation brutale qui a marqué les rassemblements à Sainte-Soline. Une nouvelle mobilisation est prévue contre les mégabassines, ce vendredi, d’après France Bleu Poitou. Au programme, un « convoi de l’eau » qui se dirigera de Lezay, dans les Deux-Sèvres, jusqu’à Paris. Chaque étape fera entre 50 à 60 kilomètres, la première se trouvant à Jazeneuil, dans la Vienne.

Entre 500 et 1.000 cyclistes sont attendus sur ce parcours, accompagné d’une dizaine à une trentaine de tracteurs. Ils passeront près de Sainte-Soline afin de « voir l’évolution du chantier » mais les manifestants assurent qu’ils sont dans une logique de « contournement » des forces de l’ordre, alors que deux manifestants ont été grièvement blessés fin mars. Les autorités sont aussi accusées d’avoir empêché les secours d’intervenir.

Un convoi qui se veut festif

« On ne va pas retomber dans les pièges qui ont été tendus par le gouvernement Darmanin à la dernière manifestation de Sainte-Soline », assure à France Bleu Poitou le porte-parole de Bassines non merci, Julien Le Guet. Les manifestants se rendront aussi à Orléans, où se trouve le siège de l’agence de l’eau Loire-Bretagne dans l’espoir de « geler tous les financements de bassines ».

Déclaré dans les différentes préfectures du parcours, le « convoi de l’eau » se veut festif avec de la musique, des ateliers et des projections de films. La préfecture des Deux-Sèvres a toutefois estimé que le dossier déposé était, pour l’heure, « incomplet ». Les militants ambitionnent de rejoindre Paris les 26 et 27 août après des étapes à Migné-Auxances et Coussay-le-Bois dans la Vienne, Tours dans l’Indre-et-Loire, Blois dans le Loir-et-Cher et Orléans dans le Loiret.