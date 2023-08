Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Il ne va pas falloir oublier sa bouteille d’eau pour s’hydrater ce lundi dans le Sud-Est. La chaleur va en effet persister dans cette partie de la France avec cinq départements placés en vigilance orange canicule. Celle-ci concerne l’Ain, l’Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. De la Nouvelle-Aquitaine au Nord-Est, dès le début de journée, le temps sera par contre très nuageux et lourd. De l’Aquitaine à l’Auvergne et la Lorraine, des averses souvent orageuses circuleront en matinée, pouvant donner de bons cumuls de pluie.

A Niamey, la junte continue d’affirmer son pouvoir depuis le coup d’Etat du 26 juillet. Les militaires ont cette fois choisi de mettre la pression sur Mohamed Bazoum. Ils ont ainsi annoncé dimanche soir leur intention de « poursuivre » le président renversé pour « haute trahison » et « atteinte à la sûreté » du pays. Le gouvernement appuie ses accusations sur des « échanges » de Mohamed Bazoum avec des « nationaux », des « chefs d’Etat étrangers », et des « responsables d’organisations internationales ». A propos du président élu, le régime a en outre appelé à « s’interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu’il est séquestré, alors même que les militaires n’ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu’il dispose encore de tous les moyens de communication »

En Ile-de-France, les usagers du RER B vont-ils vivre une journée de galère ? La fermeture pour la première fois un jour ouvré d’une partie de cette ligne annonce en effet un lundi compliqué. Le trafic est totalement interrompu sur l’axe Nord de la deuxième ligne la plus fréquentée d’Europe, depuis samedi et jusqu’à lundi soir dans les deux sens de circulation, entre Paris-Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois, en direction de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, et sur le deuxième axe, entre Aulnay et Mitry-Claye. Pour pallier cette interruption, un dispositif sans précédent a été déployé avec plus de 600 bus de substitution et 1.000 conducteurs mobilisés sur les tronçons fermés. La SNCF, la préfecture de Paris et d’Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités ont appelé depuis plusieurs jours les usagers concernés à reporter leurs déplacements. Et le covoiturage est offert.