Le soleil va particulièrement être actif ce lundi dans le Sud-Est. La chaleur persistera dans cette partie de la France avec cinq départements placés en vigilance orange canicule. Le temps sera par contre orageux de la Nouvelle-Aquitaine au Grand-Est, selon le bulletin de Météo-France

La vigilance canicule concernera l’Ain, l’Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. De la Nouvelle-Aquitaine au Nord-Est, dès le début de journée, le temps sera très nuageux et lourd. De l’Aquitaine à l’Auvergne et la Lorraine, des averses souvent orageuses circuleront en matinée, pouvant donner de bons cumuls de pluie.

Un risque orageux sur une partie du pays

Dans l’après-midi, le risque orageux s’étendra du Massif central au Centre-Val-de-Loire jusqu’au sud-est de la région parisienne et la Champagne-Ardenne. En revanche, dans le Sud-Ouest une accalmie se dessinera temporairement. En soirée, une nouvelle reprise des orages s’organisera de l’Aquitaine et l’ouest des Pyrénées jusqu’au Massif central et le Grand-Est, avec à nouveau de bons passages pluvieux.

Sur la Bretagne et le Cotentin, une perturbation s’installera pour la journée, donnant un ciel très nuageux et des pluies. Sur les plaines du Languedoc et le Roussillon, là aussi le ciel sera chargé, les entrées maritimes s’accompagnant parfois de quelques gouttes.

Sur le reste du pays, le temps sera plus sec et lumineux, voire bien ensoleillé de la PACA à Rhône-Alpes, excepté un faible risque orageux sur les Alpes frontalières. En Occitanie, le vent d’autan soufflera dès le matin jusqu’à 50 à 70 km/h en rafales, le vent de sud se lèvera en vallée du Rhône pour atteindre 50 à 60 km/h en pointes.