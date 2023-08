« Voilà c’est ça l’alcool quand on est incapable de se contrôler, on s’arrête jamais tant qu’on respire, on enchaîne encore et encore. C’est moche. » Aurore, 31 ans, ne pensait pas toucher autant de monde après avoir posté, lundi, quelques photos « à l’arrache » sur Twitter. Pintes de blonde au PMU, copains « pochtrons », fous rires incontrôlés, blessures, contusions. Grâce à ses tweets, la Parisienne souhaitait livrer un aperçu de son quotidien et « la réalité et des dangers de l’alcool ». Ses quelques posts cumulent depuis près d’un 1,5 million de vues.

Et derrière ses selfies tout sourire se cache un mal-être bien plus profond et intime. « Quand je buvais, je voulais m’anesthésier le cerveau, m’anesthésier le corps. Je voulais oublier mes problèmes. Je voulais disparaître, c’était une façon de me laisser mourir », raconte la trentenaire à 20 Minutes.

Au PMU dès 11 heures

Aurore, en apparence, c’est la pote en soirée qui « finit toujours à deux doigts du coma ». « Je présente bien, je suis sociable, j’ai une belle peau, sans vouloir me vanter », glisse-t-elle. Pourtant, sa vie, la jeune femme la passe dans « les bars les plus pourris possibles » et les PMU. Souvent, dès 11 heures, bière à main et clope au bec, elle s’enivre pour oublier « son passé et son désespoir ». Au PMU, elle s’y sent comme chez elle. Avec ses « amis pochtrons », Aurore est ce qu’on appelle couramment un pilier de bar. « Plus le bar était pourrave, mieux c’est. Là-bas, je me sens proche des gens », détaille-t-elle. Avec eux, elle n’est pas seule. Car, si l’addiction isole dans de nombreux cas, Aurore entretient un grand cercle amical, au-delà même des murs des PMU. Mais « c’est hyper malsain finalement »… les raisons pour boire sont toujours réunies.

Le corps d'Aurore était régulièrement couvert de bleus. - Aurore D

Ses proches ne remarquent en rien de son dangereux comportement. « En plus, j’avais développé des techniques de manipulation pour leur cacher mon alcoolisme. Je buvais quelques bières chez moi avant de sortir voir mes amis. Je faisais croire que je rentrais chez moi mais en fait j’allais au PMU… »

« J’ai sauté du quatrième étage »

Si Aurore a bien caché son addiction à ses proches, il lui a aussi fallu de longues années avant d’en prendre conscience elle-même. C’est justement en 2013 que tout a basculé pour la trentenaire. Agée alors de 21 ans, Aurore, déjà en dépression, était engluée dans une relation amoureuse toxique. Avec son ex, elle jonglait entre alcool et cocaïne. « Un soir, après 48 heures à boire de la vodka et à m’enfiler les traces sans boire une goutte d’eau ni rien manger, je me suis mise à sa fenêtre de l’appartement de mon ex, je lui ai dit, ''écoute, j’en peux plus, je vais sauter''. Et j’ai sauté du quatrième étage. »

Cette tentative de suicide lui laissera une trace indélébile, physique et psychologique. Les séquelles de sa chute lui feront perdre son poste de photographe, son métier de « rêve ». Sans emploi, elle disposait à présent de ses journées entières pour se soûler.

« Interpellée pour ivresse sur la voie publique à midi »

Pendant de nombreuses années, ses semaines se sont résumées d’ailleurs à ça. « J’ai déjà été interpellée pour ivresse sur la voie publique à midi », détaille-t-elle pour appuyer ses propos. Avec le temps, sa « belle » peau s’est marquée de bleus. « Je me cassais la gueule (sic) en permanence en fait », s’exclame Aurore, avant d’illustrer ses propos avec une photo… glissant qu’elle « avait le corps d’une femme battue ». « J’étais toujours remplie de bleus plus ou moins ancien. Pendant dix ans, j’ai caché mes jambes. »

« L’alcool m’aide à me faire des amis et ne me quittera jamais » : c’est ce que s’est dit Aurore lors de ses premières soirées alcoolisées. Sa première cuite, elle l’a connue à 13 ans. Un 21 juin, à l’occasion de la Fête de la musique, ses amis et elle se partageaient une bouteille de vodka. « Je ne saurais dire comment j’ai fait, mais j’ai bu plus de la moitié de la bouteille en une dizaine de minutes », se rappelle la trentenaire. Et, comme vous vous en doutez, le jeune corps de la collégienne n’a pas du tout apprécié une telle quantité d’alcool fort. « Eh bien, j’ai vomi toute la nuit », soupire Aurore. Mais, ce premier contact avec l’alcool ne la dégoûtera pas. Au contraire.

A l’adolescence, harcèlement scolaire et mal-être la font plonger dans une dépression clinique qui la hantera de longues années. Pour oublier ses problèmes mais aussi pour « faire comme tout le monde », la jeune adulte continue de tester les limites de son corps. Elle multiplie les cuites et pense se sentir de mieux en mieux…

« J’ai cru que j’allais mourir »

Dix ans plus tard, un soir l’été dernier, trop alcoolisée, elle perdra le fil de la soirée et des évènements. La mémoire lui reviendra alors qu’un inconnu l’étrangle et la viole. « J’ai cru que j’allais mourir », raconte aujourd’hui celle qui a porté plainte pour viol dans la foulée. Cette agression d’une violence inouïe traumatise Aurore et provoque un déclic. « Je me suis dit : ''Regarde-toi à 30 ans, tu viens de subir un viol, as-tu envie que les dix prochaines années soient rythmées de drames ?''… Puis je voyais mes copains avoir des projets, fonder des familles, se marier. Alors que moi, j’étais là dans mon studio, juste à picoler toute la journée. »

Aujourd’hui, Aurore est en cure de désintox à Toulouse, là où elle vit depuis quelque temps. Après une première tentative de sevrage après l’infarctus de sa mère en 2018, la trentenaire espère que celle-ci sera la bonne. Pour l’aider dans son combat, elle se rend également aux réunions des Alcooliques anonymes. « J’avoue, j’avais bu de verre de vin rouge avant d’y entrer. Il en faut du courage pour passer la porte. Mais ça a été ultra-bénéfique pour moi, ça a finalisé le déclic », confie celle qui est abstinente depuis plus de cinquante jours.