Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La Cedeao a, jeudi, encore un peu plus affiné le fil tenant l’épée de Damoclès au-dessus des putschistes à Niamey. La Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest a en effet validé l’option militaire pour mettre fin au coup d’Etat au Niger. Selon le président ivoirien Alassane Ouattara, la menace d’intervention est même plus que sérieuse et l’opération peut « démarrer dans les plus brefs délais ». Si le bruit des armes devait se faire entendre, la Cedeao sait qu’elle aura l’assentiment de Paris. La France a en effet exprimé jeudi soir un soutien total à la Communauté. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a par contre pour sa part une nouvelle fois fait savoir sa préférence pour la voie diplomatique.

L’enquête est en cours pour comprendre le drame de Wintzenheim qui a fait onze morts. Les premiers éléments montrent que le gîte de vacances, qui accueillait des personnes handicapées, n’était ni déclaré en mairie ni conforme aux normes de sécurité. Le bâtiment incendié, une ancienne grange rénovée il y a quelques années, n’avait « aucune autorisation » pour son activité, a ainsi déclaré jeudi le maire adjoint de la petite ville du Haut-Rhin, Daniel Leroy. De son côté, Nathalie Kielwasser, vice-procureure de la République de Colmar, a souligné que la structure n’avait pas reçu la visite de la commission de sécurité. Quant à l’éventuelle responsabilité pénale de la propriétaire du gîte, qui a donné l’alerte et se trouve en état de choc, c’est quelque chose qu’on « ne peut pas du tout affirmer » pour le moment, a-t-elle insisté.

Les chiffres de la tragédie en cours à Hawaï sont terribles. Le bilan des incendies dévastateurs qui ont quasiment rasé une ville touristique de l’archipel atteint désormais au moins 53 morts et risque de s’alourdir, selon les autorités. « C’est la plus grosse catastrophe naturelle de l’histoire de l’Etat d’Hawaï », a déploré jeudi le gouverneur Josh Green. Toutes les victimes retrouvées jusqu’à présent ont péri dans un incendie qui a pratiquement réduit en cendres Lahaina, important lieu touristique de l’île de Maui. L’île d’Hawaï a également été touchée par des feux de moindre ampleur, désormais sous contrôle. Le président Joe Biden a signé une déclaration de catastrophe naturelle, ce qui va permettre de débloquer d’importantes aides fédérales pour financer les secours, hébergements d’urgence et efforts de reconstruction.