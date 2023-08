Plusieurs incendies étaient toujours en cours jeudi après-midi dans les Landes, sur les communes de Luglon, Beylongue, Léon, Bégaar et Herm, indique la préfecture. « À Luglon, à 15h45, environ 41 hectares ont été brûlés et une palombière a été détruite », précise-t-elle. Le feu est désormais maîtrisé. L’intervention des sapeurs-pompiers a permis de protéger une habitation.

Plus d’une vingtaine d’hectares en tout ont brûlé sur les autres communes, dont 15 hectares à Beylongue. Le feu était considéré comme « maîtrisé » partout. « Au plus fort de l’action, 160 sapeurs-pompiers, dont les personnels de la Sécurité civile, 84 engins, deux avions et un hélicoptère ont été mobilisés dans la lutte contre les incendies en cours dans le département », ajoute la préfecture.

L’évolution de ces incendies est jugée « favorable », malgré « la persistance d’un vent fort sur zone ».