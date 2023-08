Fervents défenseurs de la cause animale s’abstenir. Dans une vidéo diffusée jeudi 10 août et tournée en avril 2023, l’association de défense des animaux L214 met en lumière l’un des quatre couvoirs de pintades en France, situé dans le Maine-et-Loire. Durant plus de deux minutes, on aperçoit quelque 4.000 pintades entassées dans des cages extrêmement étroites, alignées dans un hangar et soumises à un éclairage artificiel prolongé.

Les images montrent des volatiles blessés et agonisants. L’association dénonce les inséminations artificielles subies par les femelles et indique que les pintades n’ont la possibilité ni de se redresser, ni d’étendre leurs ailes. On peut ainsi les voir épuisées et affaiblies, conduisant certaines à la mort.

L214 annonce porter plainte

L’association L214 annonce dans un communiqué porter plainte contre le couvoir pour « des faits de mauvais traitements commis sur des animaux par un professionnel de l’élevage ». Ce dernier travaillerait pour le groupe LDC, leader de la volaille en France. C’est notamment à ce groupe qu’appartiennent les marques Maître Coq, Le Gaulois ou Marie.

Une pétition en ligne a également été ouverte par l’association qui demande la fin des cages pour tous les animaux.