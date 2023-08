La saison estivale rime avec sable chaud, rayons de soleil et marée haute perpétuelle du côté de nos complexes. Juillet et août s’imposent comme un break durant lequel nos corps comme nos cœurs devraient pourtant s’accorder pour tenir les promesses qu’ils doivent à la société. Plus encore que le reste de l’année, durant l’été nos ventres doivent être plats, nos jambes dépouillées de pilosité et nos agendas remplis de dates. Charline Vermont, formatrice en santé sexuelle, sexothérapeute et créatrice du compte Instagram Orgasme et moi, a accepté de revenir pour 20 Minutes sur ces injonctions de saison. L’autrice prépare d’ailleurs la sortie de son ouvrage Corps, amour, sexualité : il n’y a pas d’âge pour se poser des questions (Albin Michel), prévu pour octobre et qui sera « le premier guide complet d’éducation à la sexualité des adultes ».

L’été est-il une saison où les injonctions sont particulièrement fortes ?

Bien sûr, les injonctions sur le corps sont encore plus fortes l’été. Comme il fait chaud, on se dénude et le corps est plus visible. Les magazines féminins entretiennent cela en publiant tout un tas d’articles pour se « préparer à l’été » et obtenir son summer body. Tu as un body ? C’est l’été ? Eh bien, tu as déjà ton summer body ! C’est terrible de répéter que notre corps n’est jamais suffisant, comme s’il y avait quelque chose à accomplir avant d’avoir le droit de le montrer. Notre corps nous appartient, on n’en a qu’un. Le male gaze nous force à faire tourner nos vies autour du regard des hommes cis hétéro. Mais la vie est trop courte pour essayer de plaire à d’autres personnes. Il faut avant tout être en paix avec soi-même.

Avec le « body positivisme », les Français et Françaises sont-ils moins touchés par ces injonctions ?

On se dit parfois qu’on est entrés dans une ère féministe et qu’on est sortis de ces injonctions. Mais les statistiques montrent que c’est complètement faux. Environ 60 % des Françaises n’aiment pas leur corps à l’approche de l’été. Les discours qui encouragent à « se préparer à l’été » entretiennent, voire font naître des complexes. Je le constate en tant que formatrice en santé sexuelle. Ces injonctions ont des conséquences, notamment dans la vie intime.

Comment s’immiscent-elles dans nos vies intimes ?

On se pose des questions sur comment on est perçues, au lieu de se concentrer sur son plaisir ou sur le plaisir de l’autre. Où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir ! Le sexe n’est pas un concours de beauté. A partir du moment où une personne vous a choisi et que vous avez choisi cette personne pour partager un moment de complicité, kiffez votre moment. Malheureusement, il y a toute une rééducation à faire sur les corps et la diversité des corps. Les vulves sont toutes uniques. Les pénis sont tous uniques. Il faut célébrer la diversité des corps. Si vous avez affaire à une femme ou à une personne sexisée qui sont la cible de ces injonctions, votre rôle est de rassurer votre partenaire. Soyez dans la réassurance, elle est très importante à ce moment-là.

L’été rime-t-il aussi avec la guerre des poils ?

L’injonction à l’épilation est terrible. J’ai deux filles adolescentes et, même en essayant de les éduquer de façon non genrée, elles subissent la question de l’épilation dès le collège ! En particulier l’été, je garde mes poils pour que mes filles voient que c’est entièrement O.K. Quand je croise une autre femme qui n’est pas épilée - j’appelle ça les rencontres poilues - on se fait un petit clin d’œil. Ça n’a évidemment pas vocation à être une injonction : votre corps, votre choix. Si vous voulez vous épiler, épilez-vous. Mais la question sous-jacente c’est : est-ce qu’on peut parler de libre choix quand on a des injonctions si puissantes autour de nous ?

Cette question reste encore très difficile pour les femmes…

C’est certain. On nous fait croire que c’est normal que les femmes aient les jambes, les aisselles, les vulves épilées. On considère que nos corps appartiennent au domaine public, le double standard est insupportable. Donc la première fois qu’on décide de sortir sans être épilée, c’est quasiment comme sortir nue dans la rue ou dans une tenue rose fluo. En réalité, les gens vont s’attarder trois secondes mais après c’est fini, ils oublient. En plus, ça a un avantage insoupçonné : c’est un excellent filtre à connards. Mon corps, mes choix. A partir du moment où ce n’est pas respecté, c’est next !

En été, le « sea » et le « sun » vont souvent avec le « sex ». La saison estivale doit-elle forcément rimer avec de torrides rencontres ?

Pour beaucoup de Françaises et Français, les congés tombent l’été. Certains bougent géographiquement et, de fait, vont rencontrer des gens qu’ils ne rencontreraient pas dans leur vie quotidienne. Si vous connaissez des amours de vacances, c’est cool, tant mieux ! Mais finissons-en avec la hiérarchisation des relations, l’accent est toujours mis sur le dating. Les rencontres amoureuses ou sexuelles ne sont pas plus importantes que les relations amicales. Quelle que soit la relation que vous construisez, elle est magique. Essayons simplement de partir en vacances pour kiffer des moments en se départissant de cette pression de dater pour avoir des choses à raconter, c’est très toxique.

Justement le fait de kiffer semble être un prérequis de l’été…

Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens partir au bout du monde, jouir de vacances paradisiaques. On peut vite avoir la sensation que tout le monde profite de vacances magnifiques. Mais la réalité est très différente. L’inflation est démente, les prix alimentaires ont explosé, les prix des carburants aussi. Ce sont en réalité 40 % des Français qui ne peuvent pas partir en vacances cet été. Sous pretexte que c’est l’été, ça devrait être magique. Croyez-moi, ce n’est pas magique pour tout le monde ! On ne parle pas assez du fait que des millions de Français sont tombés dans la précarité cette année. L’injonction au bonheur, c’est la double peine. J’ai envie de dire à ces personnes-là : ''vous faites de votre mieux dans un système extrêmement injuste. C’est complètement normal de se sentir mal''. Plutôt que des injonctions, il nous faut de l’amour et de l’empathie.