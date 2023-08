A l’approche de la mi-août et de la fête de l’Assomption, les routes et autoroutes françaises risquent d’être congestionnées sur l’ensemble du territoire. D’après les prévisions de Bison futé, à l’occasion de ce week-end prolongé, la circulation se fera au ralenti sur l’arc méditerranéen et dans la vallée du Rhône, notamment sur les autoroutes A7, A8 et A9.

Dès vendredi, Bison futé voit orange dans les sens des départs et des retours sur l’ensemble du territoire, avec un arc méditerranéen en rouge dans le sens des retours, notamment sur l’A8 et l’A9. Pour éviter au maximum les embouteillages, Bison futé conseille aux vacanciers de quitter ou traverser l’Île-de-France et les grandes métropoles avant midi, d’éviter en fin de journée la nationale N165 entre Quimper et Nantes et d’éviter dans l’après-midi et en soirée les axes du Sud habituellement fréquentés par les automobilistes à cette période (A7, A8, A9, A61).

Samedi, le Sud-Est et l’Île-de-France très congestionnés

La circulation sera très difficile sur l’ensemble des grands axes de liaison du pays, note sur son site Bison futé. « Les autoroutes A7, A9, A10, A11, A61, A71 et A75 seront particulièrement impactées. » Alors que l’ensemble du territoire est en orange et l’arc méditerranéen en rouge dans le sens des retours, Bison futé délivre de précieux conseils pour les automobilistes dans les sens des départs : « quittez l’Île-de-France avant 7 heures », évitez « l'A10 entre Poitiers et Bordeaux entre 11 heures et 20 heures », « l’autoroute A63 entre Bayonne et Espagne entre 10 heures et 19 heures », « l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 5 heures à 18 heures » ou encore « évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et l’Espagne entre 9 heures et 18 heures ». Dans le sens des retours, rejoignez l’Île-de-France avant 14 heures et partez du Sud avant la mi-journée.

Dimanche, le trafic devrait être plus fluide. Seuls les régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, et quelques départements d’Occitanie sont catégorisés en orange dans les sens de départs et retours. Pour dimanche, dans les sens des départs, « quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9 heures », « évitez l’autoroute A63 entre Bayonne et l’Espagne entre 11 heures et 14 heures ; évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 10 heures et 19 heures » et « évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne entre 12 heures et 15 heures ». Dans le sens des retours, les conseils sont similaires à ceux de samedi. Mercredi, dans le sens des retours, la circulation sera seulement compliquée « dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen notamment sur l’A7 et l’A8 ».