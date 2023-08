Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le Haut-Rhin, mais aussi tout le pays, se réveille ce jeudi encore sous le choc du drame de la veille. Il faut dire que le département a connu le sinistre le plus meurtrier enregistré en France depuis l’incendie d’un bar à Rouen en 2016. L’enquête ouverte qui démarre veut déterminer les causes de l’incendie de Wintzenheim, qui a fait onze morts. Elle va devoir expliquer comment les flammes ont pu prendre au piège les personnes en situation de handicap hébergées dans ce gîte de vacances. Les pompiers, arrivés à 6h45 en moins d’un quart d’heure, n’ont rien pu faire pour venir en aide aux vacanciers installés pour la nuit dans les étages du bâtiment. Les corps des victimes doivent maintenant être passés au scanner, avec des résultats attendus sous 48 heures. Des prélèvements ADN seront également réalisés auprès des familles dans le but d’identifier les victimes.

La diplomatie ou les armes vis-à-vis de Niamey ? Les dirigeants des pays membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), opposés au coup d’Etat, doivent se réunir ce jeudi lors d’un sommet à Abuja, capitale du Nigeria, pour évaluer la situation au Niger. Mardi, une délégation conjointe de la Cedeao, de l’Union africaine et de l’ONU n’avait pu se rendre à Niamey, sa mission ayant été annulée par les militaires pour des raisons de « sécurité », face à la « colère » des « populations ». Le report de cette visite s’ajoute à un autre signe de défiance des nouveaux dirigeants nigériens : la nomination lundi d’un Premier ministre civil, Ali Mahaman Lamine Zeine, qui semble être la première étape vers un gouvernement de transition. La junte continue en outre son bras de fer avec les soutiens du président renversé Mohamed Bazoum. Les militaires ont ainsi accusé mercredi la France d’avoir libéré des djihadistes et violé l’espace aérien du Niger. Paris a immédiatement démenti.

Hawaï est en proie à une terrible catastrophe entraînant des scènes de chaos. Au moins six personnes sont mortes dans l’archipel américain, où deux îles sont actuellement ravagées par plusieurs incendies qui ont détruit une ville et provoqué des milliers d’évacuations. Ils ont été aggravés par des vents violents, allant jusqu’à 130 km/h, nourris par la force de l’ouragan Dora, qui passe actuellement dans l’océan Pacifique, à plusieurs centaines de kilomètres au sud d’Hawaï. Malheureusement, le bilan provisoire risque de s’alourdir car les opérations de recherche et de secours continuent. La Garde nationale a été activée et le président Joe Biden a annoncé la mobilisation de « tous les moyens fédéraux disponibles » pour lutter contre les feux.