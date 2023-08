Une tribune dénonce les viols conjugaux, « près d’un viol sur deux »

Malgré la vague #MeToo, le viol reste, dans l’imaginaire collectif, le fruit d’un esprit détraqué qui attaque une femme qu’il ne connaît pas, au détour d’une ruelle sombre. Et pourtant, la réalité est bien éloignée de ce scénario. « Près d’un viol sur deux est perpétré par un conjoint ou un ex-conjoint », alertent les membres du Collectif français contre le viol conjugal dans une tribune publiée dans les colonnes de Libération.

« En moyenne, 121 femmes sont victimes de viols conjugaux chaque jour en France », assène le collectif sur son compte Instagram. Les signataires espèrent sensibiliser sur ce crime et s’attaquent notamment au « mythe du devoir conjugal ». Ce dernier « est au cœur de l’absence de notion de consentement dans les couples ».

Une « circonstance aggravante » rarement traitée comme telle

« Beaucoup de victimes témoignent avoir été forcées par leur partenaire mais ne posent pas le mot "viol" sur leur vécu, pensant que leur conjoint est dans son bon droit. Bon nombre d’agresseurs admettent d’ailleurs forcer leur partenaire, tout en se sentant légitimes pour le faire sous couvert de devoir conjugal », explique la tribune. Or, rappelle le collectif, le viol entre époux est « considéré comme circonstance aggravante » depuis les années 1980.

Toutefois, dans la société comme dans le traitement judiciaire de ces affaires, le chemin est encore long. En 2018, les chroniqueurs de TPMP avaient d’ailleurs provoqué la polémique en minimisant le viol conjugal - voire en faisant l’apologie de ce dernier, dans un débat particulièrement choquant.

Journée de formation et abolition du « devoir conjugal »

« La majorité des viols conjugaux ne sont pas pris sérieusement en compte par la justice et sont requalifiés en tant que délit ou classés sans suite », s’indigne le nouveau collectif, ajoutant qu’en 2016, « 70 % des cas de viols étaient classés sans suite ».

Ce nouveau collectif, dont fait notamment partie la journaliste Giulia Foïs, « a pour objectif de sensibiliser la société au consentement au sein des couples et de lutter contre le viol conjugal et ses conséquences à travers des campagnes de sensibilisation, des actions militantes et des projets pour une meilleure prise en charge des victimes ». Il réclame notamment « une journée de formation obligatoire dédiée au viol conjugal pour tous les fonctionnaires publics en contact avec des victimes » et l’abolition définitive de la notion de « devoir conjugal », toujours utilisé dans le cadre des divorces.