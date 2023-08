Dans le nord-est des Etats-Unis, dans l’Ohio, les Républicains ont essuyé un revers sur un vote local technique. Ce texte, après adoption, aurait pu menacer l’inscription de l’IVG (interruption volontaire de grossesse) dans la Constitution de l’Ohio. 20 Minutes fait le point sur ce vote, nouvel échec en perspective pour le camp républicain qui enchaîne les revers sur la question brûlante de l’avortement.

C’était quoi ce vote ce mardi ?

L’Ohio a voté mardi sur une mesure baptisée Issue One qui pouvait être déterminante pour le droit à l’avortement dans l’Etat américain. Le camp conservateur souhaitait faire adopter une réforme constitutionnelle qui aurait compliqué significativement l’organisation et l’adoption de référendums dans cet Etat du nord des Etats-Unis.

Que contient la motion dite Issue One ?

Le texte de loi prévoyait que le seuil nécessaire pour modifier la Constitution n’était plus de 50 % des voix, une simple majorité, mais de 60 %. Il fallait donc plus de votes en faveur d’un texte pour changer la Constitution et, in fine, les scrutins serrés étaient perdants. Mais les électeurs de l’Ohio se sont prononcés contre la réforme. A 22 heures locales ce mardi, le « non » était devant avec 57 % des voix, sur 60 % de bulletins dépouillés, d’après le site Internet du journal USA Today.

Pourquoi la question de l’avortement était-elle dans la ligne de mire de ce vote crucial ?

En proposant cette réforme, les républicains avaient en tête le droit à l’avortement qui sera en jeu lors d’un scrutin le 3 novembre et ils voulaient rendre une victoire du camp pro-IVG bien plus difficile. L’Ohio, ancien bastion de l’industrie américaine qui a créé la surprise en votant pour Donald Trump en 2016, se déchire en effet sur l’avortement depuis que la Cour suprême a laissé aux Etats la possibilité de légiférer sur la question, en juin 2022. Pour l’heure, l’IVG n’y est pas interdite. Pourtant, le gouverneur souhaiterait sauter le pas au-delà de la sixième semaine de grossesse, sans exception pour viol ou inceste.

La réforme constitutionnelle devant être voté en novembre doit, elle, garantir l’accès à l’avortement pour toutes jusqu’à environ 23 semaines de grossesse. En cas de victoire de cette réforme constitutionnelle, la loi du gouverneur anti-IVG ne pourrait être adoptée. D’où l’intérêt pour les anti-IVG de compliquer l’adoption des amendements de la Constitution.

Illustration de l’intérêt que les électeurs de l’Ohio portent au sujet de l’IVG : plus de 500.000 personnes s’étaient déjà prononcées sur cette réforme constitutionnelle par vote anticipé avant le scrutin mardi. Cette élection locale a été abondamment couverte par les médias nationaux, qui y voyaient un vote test important pour les républicains. Issue One était vu par les observateurs politiques comme une bataille par procuration sur le projet de protection constitutionnelle de l’IVG

Quelles ont été les réactions côté pro-IVG ?

Alexis McGill Johnson, présidente de la puissante organisation de planning familial Planned Parenthood, a salué une « excellente nouvelle » après l’annonce des résultats provisoires. « Les habitants de l’Ohio se sont rendus aux urnes et ont rejeté la mesure de l’opposition visant à saper la démocratie et à restreindre la possibilité de choisir d’avoir des enfants ou non », a-t-elle déclaré sur Twitter.

« Aujourd’hui, les électeurs de l’Ohio ont rejeté une tentative des législateurs républicains et des intérêts particuliers » dont l’objectif était « de modifier le processus constitutionnel d’amendement de l’Etat », a pour sa part déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. « Cette mesure était une tentative flagrante d’affaiblir la voix des électeurs et de miner encore plus la liberté des femmes de prendre leurs propres décisions concernant leur santé. Les habitants de l’Ohio ont parlé fort et clair, et ce soir la démocratie a gagné », a-t-il ajouté.