Les affaires se multiplient et se ressemblent. Décès, blessés à vie, éborgnés… Lors des émeutes à Marseille qui ont suivi la mort de Nahel tué par un tir de police à Nanterre, de nombreuses personnes ont été victimes de sévices graves, qu’elles ou leur famille imputent aux forces de l’ordre. 20 Minutes fait un récap de ces affaires qui empoisonnent le corps policier.

Trois policiers en garde à vue pour le décès de Mohamed Bendriss

Ce n’est pas une police de maintien de l’ordre ou d’intervention qui est visée par une enquête sur la mort de Mohamed Bendriss, 27 ans. C’est le Raid. Une unité d’élite de la police nationale qui signifie « recherche, assistance, intervention, dissuasion ». Une unité qui est par exemple intervenue pour neutraliser Mohammed Merah, qui était mobilisée pour rechercher les auteurs de la fusillade de Charlie Hebdo ou encore aux côtés de la BRI pour délivrer les otages du Bataclan.

Cinq policiers du Raids sont ainsi concernés par l’enquête sur la mort, dans la nuit du 1er au 2 juillet, de Mohamed Bendriss, retrouvé inconscient dans le centre de Marseille, près de son scooter dont il avait chuté. Lui qui exerçait, entre autres, comme livreur de repas à domicile ne travaillait pas ce soir-là. L’autopsie a révélé deux impacts, au niveau de la poitrine et de la cuisse, pouvant correspondre à des tirs de LBD (lanceur de balle de défense). Le parquet estimait fin juillet « probable » que son décès ait été causé par un « choc violent au niveau du thorax causé par le tir d’un projectile de "type Flash-Ball" ».

Selon son avocat Me Arié Alimi, cet homme de nationalité algérienne, marié, père d’un enfant et dont la veuve attend un deuxième enfant, n’avait pas l’intention de prendre part aux émeutes mais rentrait chez lui et, sur le chemin, avait filmé une scène d’interpellation avant d’être touché par un tir de LBD. Le 4 juillet, une information judiciaire a été ouverte pour « coups mortels avec arme » et confiée à la police judiciaire et l’IGPN. Trois policiers sur cinq sont toujours en garde à vue mercredi en fin de journée. Deux ont été levées mardi dans la soirée.

Quatre mises en examen dans l’affaire Hedi, amputé du crâne

Dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille, il a été touché à la tête par une balle de LBD, puis roué de coups, selon des témoins et des images de vidéosurveillance. Hedi, employé de restauration (alors âgé de 21 ans), a dû être amputé d’une partie du cerveau à la suite de cette agression, dont il accuse quatre policiers de la brigade anticriminalité (BAC) d’être à l’origine.

Les quatre agents de la BAC ont été mis en examen pour violences volontaires aggravées. L’un d’eux, placé en détention provisoire, a finalement reconnu le 4 août devant la justice avoir fait « usage de LBD », ce qu’il avait nié. « J’ai vu que tout le monde était debout » après ce tir, avait ajouté le trentenaire, tee-shirt blanc, crâne rasé, assurant qu’il serait intervenu s’il avait vu quelqu’un au sol. Mais sa « dénégation fallacieuse » initiale a jeté « le discrédit sur l’ensemble de ses propos », a estimé le président de la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rappelant qu’il était poursuivi pour les « blessures extrêmement graves » du jeune vingtenaire.

Jusqu’à présent, les quatre policiers mis en cause dans ce dossier étaient dans « une extrême minimisation de ce qu’il s’est passé », selon le président. L’avocat général a énuméré les « éléments incontournables » livrés par l’exploitation de caméras de surveillance, notamment celle d’une synagogue. Ils prouvent qu’Hedi a bien été roué de coups après avoir reçu un tir de LBD à la tête.

Abdelkarim, éborgné par un LBD

Il est le cousin de Mohamed Bendriss. Abdelkarim Y., 22 ans, a perdu l’usage d’un œil dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, touché par un tir de LBD des policiers du Raid alors qu’il marchait seul à Marseille, selon son avocat, Me Arié Alimi.

Il a « subi plusieurs opérations mais se repose actuellement chez lui », a ajouté son conseil. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire du chef de « violences volontaires en réunion ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente par personne dépositaire de l’autorité publique et avec arme ».

Coma artificiel, personnes éborgnées… D’autres affaires pendant les émeutes

Les émeutes en réaction à la mort de Nahel se sont répandues un peu partout en France. Résultat, d’autres affaires de violences imputées aux forces de l’ordre ressortent. Comme à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), où Aimène Bahouh, un jeune de 25 ans a reçu « un "bean bag" sur la tempe » dans la nuit du 29 au 30 juin alors qu’il se déplaçait en voiture, vitre ouverte, explique sa famille. Depuis, il est sorti du coma. Selon les premières investigations, les blessures du conducteur sont « compatibles avec l’utilisation de ces "bean bag" », un sac contenant de minuscules billes de plomb, munitions utilisées par le Raid.

En Seine-Saint-Denis, Nathaniel, 19 ans et Mehdi, 21 ans ont tous deux été éborgnés à une nuit d’intervalle fin juin, dans deux villes différentes, Montreuil et Saint-Denis. Leurs récits, rapportés par leurs avocats respectifs sont similaires : ils se trouvaient dans la rue accompagnés d’un ami lorsqu’ils ont été visés par un tir de LBD causant la perte définitive de l’usage de leur œil. Pour chaque cas, une enquête pour « violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente par personne dépositaire de l’autorité publique et avec arme » a été ouverte par le parquet de Bobigny.

Jalil M., 15 ans, a quant à lui expliqué à Streetpress avoir été touché par un tir de LBD, en marge des émeutes à Chilly-Mazarin (Essonne), dans la nuit du 1er au 2 juillet. Il a perdu l’usage de son œil droit. Une enquête préliminaire pour violences volontaires commises par une personne dépositaire de l’autorité a été ouverte le 4 juillet, selon le parquet d’Evry.

Selon la plainte déposée par Virgil M., 24 ans, cet ancien militaire a croisé un groupe de policiers à Nanterre, le soir après la marche blanche en hommage à Nahel le 29 juin, et ces derniers l’ont interpellé avant de lui intimer de se « casse[r] ». Puis, « sans raison aucune » selon son avocat Arié Alimi, il a reçu un projectile sur l’œil gauche, dont il a perdu l’usage.