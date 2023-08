L’objectif est simple, mais ambitieux : lutter contre la solitude des seniors et la précarité étudiante. Cette dernière est alarmante en France, avec près de 40 % des étudiants vivant en dessous du seuil de pauvreté et 25 % d’entre eux rencontrant des difficultés pour trouver un logement abordable, selon l’Observatoire de la vie étudiante. Du côté de nos aînés, le Covid-19 a laissé des traces et l’isolement se ressent davantage.

Et Domitys, entreprise de résidences seniors en France, a lancé en 2017 Générations Part’âges. Ce programme connaît depuis sept ans un succès croissant et vise à aider les étudiants qui ont des problèmes financiers… tout en favorisant les échanges intergénérationnels. « C’est une belle opportunité. C’est très enrichissant », témoigne Leslie Mauger, une étudiante infirmière qui a passé trois mois dans la résidence seniors « Château Camas » située à Pin-Balma à côté de Toulouse. « L’intégration s’est très bien passée. On a pu s’amuser à organiser des soirées à thème, des concours de pétanque, des quiz. Ça a été un régal », explique encore l’étudiante rouennaise.

« Nous ne sommes pas toujours faciles à vivre »

Car chez Domitys, c’est pas gratis. « Générations Part‘âges » permet à un étudiant de résider gratuitement dans un 35 m2… en échange de 15 heures par semaine (soit 59 heures par mois) passées avec les résidents seniors. Ces heures peuvent être utilisées pour les accompagner à des sorties, partager des repas, organiser des activités, etc. Entre les bains dans la piscine, l’effort à la salle de sport et son stage à l’hôpital, Leslie, qui occupait la fonction d’assistante animation, a pu profiter également de ce que nos aînés ont à transmettre : « Des discussions, des beaux moments. Ils ont tellement à nous apporter et nous aussi. »

Malvoyante, Brigitte Thibaut, 89 ans, a ainsi pu compter sur l’aide de Leslie : « Elle m’a permis de mettre à jour mon téléphone, de lire des notes de la résidence. Elle était toujours disponible pour nous. » « Cela permet aux étudiants d’avoir un bon logement et d’aider les autres en même temps. C’est bien que des jeunes soient ici, tout le monde n’a pas de petits-enfants, commente encore l’octogénaire. Et ces jeunes n’ont pas toujours de grands-parents et ça peut être une bonne présence mutuelle. »

Depuis la création de ce programme, 47 étudiants ont participé à l’expérience Générations Part’âges en suivant des formations dans divers domaines tels que le secteur médical, social, économique, informatique, commercial. Cette année, 35 résidences services seniors participent à ce dispositif. Dans la région, il en existe cinq dont une à Gaillac, à Cahors ou encore à Pin-Balma. Une aubaine pour les étudiants, « à condition d’aimer les personnes âgées, conclut Brigitte en riant. Nous ne sommes pas toujours faciles à vivre. »