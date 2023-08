Il tient à calmer tout de suite les esprits avant qu’ils ne s’échauffent : non, ce n’est pas avec son drone et sa boule anti-incendie qu’il va éteindre les méga-feux de forêt. Mais depuis son modeste atelier, perdu au fin fond d’une zone artisanale à Biscarosse (Landes), l’inventeur Jacques Pitoux, qui peut se targuer d’avoir déposé plus d'une quarantaine de brevets en tout genre et décroché neuf médailles d’or au Concours Lépine ces vingt-cinq dernières années, est persuadé de tenir une solution tout à fait crédible pour agir dès la naissance des incendies.

Jacques Pitoux dans son atelier avec son système de drone transportant une boule extinctrice de feu. - Mickaël Bosredon

« Depuis plusieurs années, nous travaillons au sein de ma société Block’Fire International [anciennement Flight Control] au développement de drones dédiés à la Sécurité civile, notamment pour les pompiers, explique-t-il, et depuis deux ans nous cherchons spécifiquement un moyen pour intervenir sur les départs d’incendie en zones inaccessibles. »

« Etre au plus proche possible de l’incendie » avant l’éclatement de la boule

La naissance du feu est en effet le moment crucial durant lequel une intervention rapide et efficace va permettre d’éviter la propagation de l’incendie. « Mais quand l’endroit est inaccessible, qu’aucun engin terrestre ne peut approcher, et que vous n’avez pas de moyen aérien à disposition, le feu prend de l’ampleur, » souligne-t-il.

Jacques Pitoux et son directeur général Jean-François Kwasek sont ainsi en train de finaliser une nouvelle technologie, qui assemble d’un côté un drone équipé d’un système de télémétrie avec radar, de l’autre une boule extinctrice de quatre kilos à déclenchement automatique, la Block’Fire, une invention maison dont le système choc and start a été récompensé d’une médaille d’or au concours Lépine en 2021. Elle est désormais commercialisée auprès du grand public pour lutter contre les incendies domestiques. Le modèle embarqué sur le drone est toutefois différent, puisqu’il est lui-même connecté à un petit appareil qui vient sur la boule pour lui permettre d’éclater à l’altitude souhaitée.

« Le drone peut ainsi larguer sa boule à une cinquantaine ou une centaine de mètres de hauteur, mais la faire éclater à deux mètres au-dessus du sol, ou alors au-dessus de la cime des arbres… Nous voulons être au plus proche possible du feu avant qu’elle éclate, cela permet d’intervenir de façon performante sur un départ d’incendie » détaille Jacques Pitoux.

Déjà des améliorations en vue

Eprouvée à maintes reprises depuis deux ans, la technologie sera officiellement présentée à la rentrée à Velaux, le centre de formation des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. « Le Sdis des Bouches-du-Rhône, ainsi que d’autres, ont déjà manifesté leur intérêt pour notre concept » assure Jacques Pitoux. L’inventeur et son associé sont déjà tournés vers l’avenir et préparent des améliorations à leur innovation.

« Aujourd’hui, nous sommes sur un drone pouvant embarquer une boule de quatre kilos, mais demain nous pourrions très bien disposer d’un autre type de drone qui pourrait emporter une boule de 80 kg, voire plusieurs boules. Nous planchons également sur un nouveau type de boule, contenant un autre produit que du phosphate de monoammonium [poudre contenue également dans les extincteurs] » explique Jacques Pitoux.

L’ambition est évidemment de pouvoir attaquer des foyers de plus grande ampleur, même si « ne soyons pas irréalistes, martèle l’inventeur, il est certain que si le feu prend une dimension énorme, vous ne pourrez pas l’éteindre avec un drone. »