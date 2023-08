Les sudistes vont faire des jaloux. Ce mercredi, la météo sur l’ensemble de l’Hexagone sera marquée par des conditions anticycloniques et sèches qui se maintiendront sur la France. Ce matin, le ciel sera encore très nuageux de la Bretagne aux Hauts-de-France, en passant par l’Île-de-France, et sur le Grand Est mais l’évolution sera favorable avec le retour d’éclaircies, plus tardivement sur le littoral. Quelques gouttes seront possibles à la frontière belge.

Sur une large moitié Sud, le soleil brillera sans compter du matin au soir, à une exception près. En effet, on doit s’attendre par endroits à l’arrivée de nuages bas sur le littoral PACA, notamment sur les Calanques.

Un petit peu de vent sur le littoral atlantique

Le vent se fera discret durant la journée. Mais en soirée, un renforcement du vent significatif se produira dans le fond du Golfe de Gascogne avec des rafales jusqu’à 60 à 80 km/h, se poursuivant dans la nuit.

Les températures au lever du jour seront comprises entre 10 et 15 degrés. Un pic de chaleur est attendu au sud avec un mercure qui culminera entre 30 et 36 degrés sur la moitié Sud du pays. Sur la moitié nord, les maximales varieront de 20 à 28 degrés.