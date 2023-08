Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le régime militaire issu d’un coup d’Etat au Niger campe sur ses positions à la veille du sommet des pays d’Afrique de l’Ouest qui doit se tenir jeudi à Abuja, capitale du Nigeria dirigé par Bola Tinubu, président en exercice de la Cedeao. Niamey semble insensible aux offres de négociations venues d’Afrique de l’Ouest et des Etats-Unis en vue d’éviter une intervention militaire pour rétablir l’ordre constitutionnel, qui reste une option. Une délégation conjointe de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), de l’Union africaine et des Nations unies, n’a pu se rendre mardi au Niger, a confirmé dans la soirée l’organisation régionale.

Mardi, cinq membres du Raid ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête sur la mort d’un homme de 27 ans, Mohamed Bendriss, en marge des émeutes début juillet à Marseille. Dans la soirée, deux d’entre eux ont été remis en liberté. « La remise en liberté par le magistrat instructeur de deux policiers placés en garde à vue est confirmée », a indiqué dans un communiqué mardi soir la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, ajoutant que « les gardes à vue des trois autres policiers sont maintenues ». Elle n’a donné aucune autre précision. Décédé dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille, Mohamed Bendriss est le seul mort recensé à ce jour en marge de cet épisode de violences urbaines qui s’était déclenché dans plusieurs villes de France et sur plusieurs jours à la suite du décès du jeune Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre fin juin.

Bien qu’il manque d’ambition selon des organisations écologistes, un pas a été fait mardi pour protéger la forêt amazonienne. Lors d’un sommet à Belém au Brésil, les pays sud-américains d’Amazonie ont en effet décidé de former une « alliance » contre la déforestation, sans toutefois fixer d’objectif concret. La création d’une entité intitulée « Alliance amazonienne de combat contre la déforestation » est stipulée dans une déclaration commune signée par le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l’Equateur, le Guyana, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Celle-ci « a pour but de promouvoir la coopération régionale dans le combat contre la déforestation, pour éviter que l’Amazonie n’atteigne le point de non-retour ». Si celui-ci venait à être atteint, l’Amazonie émettrait plus de carbone qu’elle n’en absorberait, ce qui aggraverait le réchauffement de la planète.