A première vue, le camping d’Aiguebelette-le-lac, en Savoie, ressemble à tous les autres sites de vacances du même genre. Les tentes et les caravanes se succèdent dans les allées, les arbres servent à étendre le linge et tout le monde se balade en maillot de bain. Ici, il n’y a pas de piscine mais un accès direct et privilégié au lac naturel du nom de la commune. Pas de restaurant ou autre bâtiment, non plus. « Le seul bloc de béton qu’on a, ce sont les sanitaires », explique Joël, référent du campement pour la semaine. L’accueil, qui sert aussi de bibliothèque partagée, est un petit chalet de jardin en bois. Il enchaîne : « Si votre truc, c’est le camping des Flots Bleus, avec la supérette et ci, et ça, il ne faut pas venir au GCU ! »

Dans les campings GCU, tout le monde participe aux services d'accueil et de ménage pour 21 jours de campement - E. Martin / 20 Minutes

Si l’homme d’une soixantaine d’années préfère prévenir les futurs visiteurs, c’est parce que les 90 terrains de l’association du GCU (groupement des campeurs universitaires) fonctionnent sur l’autogestion et le bénévolat. « On donne tous une journée de service, entre l’accueil et le ménage des toilettes, pour vingt et un jours de campement. Il n’y a pas de directeur ou autres salariés, que des campeurs », poursuit le Savoyard. Pour les sept prochains jours, il a cependant un poste particulier. Il a été désigné « responsable » du site à l’issue d’un « conseil de camp » qui a lieu toutes les semaines. Un trésorier et un délégué adjoint sont aussi choisis à cette occasion pour « régler et vérifier tous les petits aspects » du quotidien, détaille-t-il.

Des sites réservés aux salariés de l’éducation nationale jusqu’en 2015

Le concept des GCU a été créé en 1937 par des adhérents de la mutuelle d’assurance Maif (Mutuelle d’assurance des instituteurs de France), juste après l’obtention des premiers congés payés. L’association achetait des terrains « pour des bouchées de pain » et en faisait profiter leurs membres à des prix très intéressants. Aujourd’hui, pour sept nuits sur un emplacement avec deux adultes et deux enfants, en haute saison à Aiguebelette, il faut compter environ 200 euros, en plus de l’adhésion de 28 euros par an pour un adulte de plus de 26 ans.

Jusqu’en 2015, seuls les salariés de l’éducation nationale pouvaient profiter de cette offre de séjour et inviter jusqu’à deux personnes « non-membres ». « Aujourd’hui, tout le monde est le bienvenu à condition d’adhérer aux valeurs de l’association », sourit Joël. Ces « valeurs » correspondent à des principes « d’autogestion, de tolérance et de laïcité », selon le site Internet du GCU.

Le camping d'Aiguebelette ne bénéficie pas de piscine mais d'un accès au lac du même nom - E. Martin / 20 Minutes

Les campings GCU, une « grande famille »

Même si la plupart des vacanciers ne font désormais plus partie de l’éducation nationale, tous ont un lieu avec ce domaine, donnant l’impression de faire partie « d’une même famille », pour reprendre les mots de Joël qui fréquente ces endroits depuis qu’il a 5 ou 6 ans. « Tout le monde se connaît, est solidaire. On se sent en sécurité », résume Jean-Pierre, 81 ans. « Ça fait trente ans que je viens ici », ajoute Monique, 72 ans, venue avec son mari, sa fille et son petit-fils de 18 ans.

De son côté, Pierre-Philippe, 45 ans, se considère comme un « enfant GCU ». Il a « grandi avec ces campings ». « Mon grand-père fait partie des premières licences, raconte-t-il. J’ai toujours adoré y venir. Alors, à ma manière, je retransmets cette passion de génération en génération ». Il est venu avec ses deux adolescents, de 13 et 15 ans. « Pas besoin de clubs pour eux, ils se retrouvent naturellement avec d’autres jeunes de leur âge », affirme-t-il.

Une « super ambiance » pour les jeunes et les moins jeunes

« On se rejoint à la table de ping-pong puis on fait des jeux comme le loup-garou, on va à la plage, on regarde le coucher du soleil sur le lac », confirme Rozenn, 15 ans, entourée d’une petite dizaine d’amis de vacances du même âge. Les plus petits s’amusent, quant à eux, avec des vélos ou des chasses au trésor. Pour certains, c’est « leur première fois » dans ce genre de camping, pour d’autres, « ça fait déjà dix ans ». Mais tous assurent : « Il y a une super ambiance pour les jeunes ».

Chaque semaine, une assemblée de camp permet de désigner le responsable, le délégué adjoint et le trésorier du camping pour les sept prochains jours - E. Martin / 20 Minutes

A l’image des enfants, les adultes aussi imaginent leurs propres animations. A Aiguebelette, il n’y a pas (encore), comme dans d’autres GCU, des activités sportives et culturelles organisées comme des sorties en kayak, de la planche à voile ou des randonnées. Alors, à l’initiative de campeurs et campeuses, ce jour-là, c’est « concours international de pétanque ». A la clé ? « Une pizza du camion » qui passe trois fois par semaine. « Hier soir, c’était scène ouverte, explique Joël. On a fini par faire un banquet improvisé où chacun ramenait sa chaise au milieu d’une allée. »

Le camping d’Aiguebelette « complet », une tendance inhabituelle qui risque de se pérenniser

L’habitué est fier de cette « convivialité ». « C’est ça l’esprit du GCU, s’exclame-t-il. On garde ce côté traditionnel, des vacances simples un peu rudimentaires, avec 95 % des emplacements qui sont réservées à des tentes ou des caravanes. On a récemment intégré des hébergements locatifs mobil-home pour les plus anciens afin qu’ils continuent de venir. Mais des campings comme nous, il y en a de moins en moins. On devient des dinosaures ! » Et ces aspects de « rareté » et de « retour aux sources » attirent de plus en plus. « Mi-juillet, on était complet-complet ! s’étonne-t-il. C’est une tendance qu’on remarque ces deux dernières années mais qui n’était pas forcément habituelle. Les gens préféraient la Côte d’Azur. » Selon lui, ce sont aussi les effets du réchauffement climatique avec une volonté de se retrouver plus au frais et au calme.

Une bonne chose pour le camping mais pas forcément pour les habitués. « C’est super pour l’endroit mais comme on ne peut pas réserver d’emplacement longtemps en avance, on va être obligé d’aller ailleurs », plaisante à moitié Daniel, fidèle campeur depuis des années d’Aiguebelette.