Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La diplomatie tente toujours de prendre le dessus sur une intervention militaire au Niger. Une haute responsable de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, a ainsi déclaré lundi avoir rencontré à Niamey une partie des auteurs du coup d’Etat. « Ces discussions ont été extrêmement franches et par moments assez difficiles », a-t-elle toutefois reconnu. Les dirigeants de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui menacent d’utiliser la force au Niger, vont en outre à nouveau se réunir jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria. Mais, malgré la pression internationale pour le retour à l’ordre constitutionnel, les nouveaux maîtres de Niamey ne reculent pas et installent leur pouvoir. Les militaires auteurs du coup d’Etat au Niger ont ainsi annoncé lundi soir la nomination d’un Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine.

La bataille judiciaire va reprendre entre l’exécutif et les Soulèvements de la terre (SLT). Le Conseil d’Etat examine en effet ce mardi un recours déposé par ce collectif écologiste. La plus haute juridiction administrative française a été saisie fin juillet selon une procédure d’urgence dite de « référé-suspension » par les SLT. Celle-ci vise le décret de dissolution pris le 21 juin par le gouvernement qui reproche au collectif d' « appeler » à des violences et d’y « participer ». Après avoir entendu les parties, le Conseil d’Etat devrait mettre sa décision en délibéré. Une audience sur le fond doit examiner ultérieurement la légalité du décret de dissolution. Plusieurs associations et partis (dont La France insoumise, EELV, Agir pour l’environnement…) ainsi que des centaines de particuliers se sont associés au recours des Soulèvements de la terre.

A la Coupe du monde de football féminin, l’Australie va connaître ce mardi son adversaire en quarts samedi à Brisbane. Seule certitude, le sélectionneur sera Français : Hervé Renard, à la tête des Bleues, ou Reynald Pedros, avec les Lionnes de l’Atlas. L’équipe de France va en effet défier le Maroc à 13 heures lors d’un huitième de finale entre deux pays aux liens forts. La France de Wendie Renard et Kadidiatou Diani, 5e nation mondiale, ne peut pas se permettre le moindre faux pas contre les Marocaines, équipe la moins bien classée des huitièmes (72e). Une élimination éteindrait en effet brusquement toutes les promesses apportées par Hervé Renard, nommé en avril à la tête des Bleues.