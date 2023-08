La juge des référés a « suspendu partiellement l’exécution » d’un arrêté pris le mois dernier par la mairie LR d’Angoulême (Charente), qui interdit notamment de rester immobile, a indiqué lundi le tribunal administratif de Poitiers. Cet arrêté limitant l’occupation de l’espace public ciblait « les marginaux », selon ses détracteurs.

L’arrêté publié le 11 juillet proscrit notamment « la station assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l’accès aux immeubles riverains des voies publiques, ainsi que la station debout lorsqu’elle entrave manifestement la circulation des personnes, la commodité de passage, la sûreté dans les voies et espaces publics ».

« Atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir »

La magistrate a estimé que ces interdictions portaient « une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi », précise le tribunal dans un communiqué.

Elle estime également que « les mesures édictées n’étaient pas nécessaires » dans deux secteurs, « dont celui de la gare SNCF », où « les troubles à la tranquillité et au bon ordre publics » n’ont pas été établis. L’arrêté pourra toutefois être appliqué dans d’autres parties de la ville notamment le centre, comme sur la place du Champ-de-Mars, la place Victor-Hugo, ou encore le quartier de la Madeleine.

Pas un arrêté « anti-SDF » selon la mairie

Le tribunal administratif avait été saisi par la Ligue des droits de l’homme (LDH), des habitants et des associations de lutte contre le mal-logement. A l’audience, mardi dernier, l’avocate de la LDH Marion Ogier avait dénoncé « une atteinte à la liberté d’aller et venir, d’occuper le domaine public comme on en a envie », afin « de se débarrasser d’une population que la société juge incommode ».

L’adjoint à la prévention et sécurité publique d’Angoulême, Jean-Philippe Pousset, avait pour sa part assuré que le texte n’était pas un arrêté « antimendicité », ni « anti-SDF ». « Ce n’est qu’un outil pour retrouver une gestion paisible de l’espace public », qui « ne concerne que 6 % de la superficie de la ville », avait-il ajouté, citant les « près de 400 mains courantes » déposées auprès de la police municipale depuis trois ans.

Des arrêtés similaires dans d’autres villes

La cité charentaise avait déjà connu pareille polémique en 2014, lorsqu’elle avait fait grillager des bancs publics à Noël.

Outre Angoulême, des arrêtés similaires ont déjà été pris par plusieurs villes de l’Hexagone, dont La Rochelle en juin, souvent retoqués par la justice comme à Saint-Étienne ou Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ces dernières années.