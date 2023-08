Sa prestation sur scène n’a même pas été troublée par les huées d’une dizaine de féministes, présentes au festival des Plages électroniques et rapidement éloignées par la sécurité. Le rappeur français Lomepal, dont le parquet de Paris a indiqué jeudi qu’il était visé par une enquête pour viol, a livré sa prestation à Cannes devant des milliers de personnes qui l’ont acclamé. Comment a éclaté cette nouvelle affaire de violences sexuelles dans le rap ? Pourquoi les révélations interviennent maintenant, et pourquoi Lomepal s’est-il produit sur la scène du festival musical ? 20 Minutes fait le point.

Où en est le volet judiciaire ?

Le parquet de Paris a indiqué jeudi que le rappeur était visé par une enquête préliminaire pour viol, confirmant une information du site Actu.fr après une plainte déposée en 2020 pour des faits survenus en 2017 à l’étranger. « Les investigations se poursuivent », a précisé le parquet qui a confié l’enquête au 3e district de la police judiciaire de Paris. Selon le Parisien, la plaignante serait une connaissance du rappeur. Les faits se seraient déroulés en 2017 à New York. Lomepal, de son vrai nom Antoine Valentinelli, n’est pour l’instant pas mis en examen dans cette affaire.

Comment a éclaté l'affaire Lomepal ?

Si la plainte remonte à trois ans, le volet médiatique est beaucoup plus récent. C’est la rédactrice en chef du média en ligne Joly Môme, Jenna Boulmedais, qui a souhaité mettre fin au tabou le 19 juillet dernier, expliquant entendre depuis deux ans « des témoignages de femmes ayant subi les gestes déplacés et non désirés d’Antoine Lomepal ». « Toute l’industrie musicale est au courant. Ce silence n’est littéralement plus possible. Voir son nom en tête d’affiche de nombreux festivals également », a-t-elle dénoncé sur Instagram. Lomepal était en effet programmé cette année au Printemps de Bourges, au Garorock, aux Eurokéennes ou encore aux Francofolies.

La journaliste a par la suite reçu de nombreuses insultes et menaces de la part des fans du rappeur. Elle fait également l’objet d’une plainte de la Fédération française de musique, a affirmé son avocat Me Anthony Winkel.

Les milieux féministes ont cependant également relayé l’idée que « tout le monde savait » dans le milieu de la musique, et des internautes ont mis en avant des extraits des textes autobiographiques du rappeur évoquant des violences sexuelles.

Pourquoi n’en a-t-on pas parlé avant ?

Dans le milieu du rap, souvent masculin, la culture du viol est particulièrement présente et les artistes visés par des plaintes largement défendus. Le hashtag #balancetonrappeur, issu en septembre 2020 des mouvements #balancetonporc et #MeToo, révéla ainsi les comportements problématiques de plusieurs étoiles montantes du rap francophone, comme Roméo Elvis, accusé d’attouchements dans une cabine d’essayage, ou Moha La Squale, visé pour séquestration et agression sexuelle. Mais plus encore que dans d’autres milieux, le backlash suivant les témoignages des femmes victimes avait été virulent. La victime de Roméo Elvis avait ainsi été sommée de donner des preuves, accusée de mentir. La chanteuse et sœur du rappeur, Angèle, ainsi que la compagne de Roméo Elvis, Lena Simonne, avaient également subi du cyberharcèlement, alors même que le rappeur avait reconnu les faits et s’était excusé sur les réseaux sociaux. Plus tard, lors d’accusations contre Naps ou Ninho, la communauté a également réagi avec virulence, reprochant aux femmes témoignant d’être des « menteuses ».

La violence du cyberharcèlement contre Jenna Boulmedais et les marques du soutien du public à Cannes envers Lomepal montrent encore à quel point il peut être difficile, risqué, de dénoncer des comportements problématiques sur la scène rap. Roméo Elvis compte ainsi toujours environ 1,5 million d’écoutes par mois sur Spotify, et Naps cumule même à six millions d’écoutes, en plus de nombreuses collaborations.

Quelle est la réaction de Lomepal et pourquoi s’est-il produit à Cannes ?

Dès jeudi sur ses réseaux sociaux, à la suite des articles mentionnant l’enquête le visant pour viol, Lomepal a démenti catégoriquement les accusations. « Est-ce que j’ai forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit ? Non. Est-ce qu’il y a eu des choses illégales ? Non. Et je ne le laisserai jamais dire », a-t-il écrit sur Instagram, se disant prêt à « répondre à la justice ». « J’ai eu de nombreuses relations. Des rencontres de fin de soirée, où on fit l’amour sans se connaître, des relations d’un soir. Et pour moi comme pour tout le monde, il y peut y avoir des incompréhensions, des perceptions différentes », écrit-il également.

« Incompréhension et perceptions différentes » ou la rengaine des agresseurs qui construisent ambiguïté et “zones grises” pour se laver les mains des violences qu’ils infligent #Lomepal pic.twitter.com/LmB1GHvH0a — Illana Weizman (@IllanaWeizman) August 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Sur scène, à Cannes, Lomepal n’a fait aucune mention à l’affaire. Le Planning familial 06 et le collectif Nous toutes, présents dans les allées du festival au sein d’un espace « Safer », avaient tenté de faire annuler le concert de Lomepal, sans succès. Mais le festival des Plages électroniques a expliqué devoir maintenir sa présence pour des raisons contractuelles. Par ailleurs, les journalistes présents sur place ont dû s’engager auprès du festival à ne pas photographier le rappeur pour accéder au site, indique l’agence Sipa.