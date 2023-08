Les vacanciers vont être ravis. Après une semaine particulièrement grise et humide dans le nord de la France, le soleil et les températures de saison reviennent, prédit Météo-France. Après un lundi qui accueille un temps « bien ensoleillé sur l’ensemble du territoire » mais des températures « sous les moyennes de saison », mardi et mercredi « le soleil domine partout » avec enfin des températures estivales « au nord d’ici le milieu de semaine prochaine », informe l’organisme dans son bulletin du 4 août.

« On va être sur des températures autour des 25-28 °C mais on n’attend pas de fortes chaleurs sur la moitié nord. On va retrouver des normales de saison, autour des 26-27 °C à Paris », explique dans le détail Claire Chanal, prévisionniste à Météo-France, à France Info.

Gare aux fortes chaleurs dans le Sud

Les températures remontent partout, et également dans le Sud où un « pic de chaleur » est attendu selon Claire Chanal. « Le mercure grimpe vertigineusement pour atteindre souvent plus de 35 °C dans la moitié sud. Les températures seront donc très élevées sur la moitié sud et estivales », développe Météo-France dans son bulletin. « On atteindra les 30 °C mardi, puis 35 °C mercredi, voire davantage localement, mais on n’aura pas 40 °C », nuance tout de même la prévisionniste interrogée par France Info.

Les spécialistes ne parlent pas de canicule, cette chaleur, certes intense, sera de courte durée, s’étalant sur deux jours. C’est pourquoi Claire Chanal parle d’un « pic de chaleur » qui entraînera, dès jeudi, des orages qui couvriront le ciel d’est en ouest.