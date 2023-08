Un peu plus d’un mois après la mort du jeune Nahel tué par le tir d’un policier à Nanterre, qui avait déclenché plusieurs nuits d’émeutes dans tout le pays, deux jeunes à scooter ont trouvé la mort à Limoges (Haute-Vienne) dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir percuté un véhicule en tentant d’échapper à un contrôle de police. 20 Minutes fait le point sur cette affaire.

Une course-poursuite à plus de 100 km/h

Samedi aux alentours de 22h50, « des policiers de la BAC de Limoges décidaient de procéder au contrôle d'un scooter T-Max monté par deux individus porteurs d'un casque » explique dans un communiqué le parquet de Limoges. « Un scooter pouvant correspondre avait été déclaré volé la veille » précise le parquet. « Refusant de se soumettre à ce contrôle, le conducteur du scooter et son passager ont pris la fuite à vive allure, prenant des risques inconsidérés et provoquant un accident mortel » relate de son côté, également dans un communiqué, la préfecture de la Haute-Vienne.

Une course-poursuite s’est engagée, avant que les policiers y renoncent « compte tenu de la vitesse du véhicule, estimée à plus de 100 km/h, et des risques pris par le conducteur du scooter », poursuit le parquet. Les fonctionnairs de police, après avoir perdu de vue le scooter, « apercevaient un panache de fumée à environ 300 mètres ». Le scooter venait d'entrer en collision avec la voiture d'un particulier après avoir grillé un feu rouge selon un témoin direct interrogé par les enquêteurs. Après les premières constations, le compteur du scooter a été retrouvé « bloqué à 90 km/h » selon le parquet, dans une zone limitée à 50. La voiture de police se trouvait à « au moins 150 mètres » de là au moment du choc, d’après plusieurs témoins cités par le parquet.

Les deux victimes projetées « à plus de 20 mètres »

Le conducteur du deux-roues, 17 ans et l’autre victime, 23 ans, ont été projetés « à plus de 20 mètres » détaille le parquet. L'une des vicitimes aurait « rapidement cessé de respirer » et un massage cardiaque a été prodigué par un policier municipal arrivé sur place. Malgré l’intervention rapide des secours, « le premier individu décédait lors de son transport par le SAMU, tandis que l’autre, placé en soins intensifs au CHU de Limoges, décédait au cours de la nuit » indique la préfecture. La voiture percutée avait à son bord un père de famille et ses jeunes enfants, qui sont « choqués et traumatisés », a indiqué la mairie de Limoges.

Qui étaient les deux victimes ?

« Le conducteur du scooter est un mineur de 17 ans », a précisé le procureur, tandis que « l’identité du passager demeure à confirmer, ses empreintes digitales conduisant à plusieurs identités différentes ». Le conducteur était connu de la police pour des faits de destruction de biens publics avec circonstance aggravante et remise d’objets à des détenus (livraison de colis par-dessus les murs de la prison de Limoges). Le parquet a indiqué que le certificat d’assurance du scooter était périmé, et que l'un des deux occupants était en possession de résine de cannabis.

Deux enquêtes ouvertes

Deux enquêtes ont été ouvertes, confiées à la sûreté départementale : l’une pour refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger délibérée, l’autre pour homicide involontaire.

Des débuts d’échauffourées

Des échauffourées se sont produites dans la ville avec, selon les pompiers, des véhicules incendiés à Beaubreuil. La CRS 8 ainsi qu’un escadron de gendarmerie mobile ont été dépêchés à Limoges pour prévenir tout risque de troubles à l’ordre public. « La préfète, dans la continuité du maire de Limoges, appelle solennellement au calme et au respect du deuil des familles auxquelles elle présente ses sincères condoléances » ajoute la préfecture dans son communiqué.