Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Que va faire la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest au sujet du Niger ? Dans l’attente d’une réponse précise, la tension est à son comble en Afrique de l’Ouest. Le Niger a ainsi fermé dimanche son espace aérien « face à la menace d’intervention qui se précise », peu avant la fin à minuit de l’ultimatum de la Cédéao enjoignant les militaires ayant pris le pouvoir à Niamey à rétablir le président renversé Mohamed Bazoum sous peine d’usage de « la force ». Dans un communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), qui a pris le pouvoir le 26 juillet, précise que « toute tentative de violation de l’espace aérien » entraînera « une riposte énergique et instantanée ». Dans l’après-midi, quelque 30.000 partisans du coup d’Etat dont beaucoup brandissaient des drapeaux du Niger, du Burkina Faso et de Russie, se sont livrés à une démonstration de force dans le plus grand stade du Niger à Niamey.

Patrick Drahi joue gros en ce début de semaine. Le milliardaire qui a bâti à un rythme accéléré un empire des télécoms des deux côtés de l’Atlantique, grâce notamment à sa maîtrise des rouages financiers, voit sa machine s’enrayer depuis la révélation d’un scandale de corruption au cœur de son groupe. Pour rassurer les créanciers, il va donc monter au créneau ce lundi, mais aussi mardi, lors de conférences en marge de la publication des résultats d’Altice International et d’Altice France. Il est notamment attendu sur l’arrestation mi-juillet au Portugal de son bras droit Armando Pereira, soupçonné de s’être enrichi aux dépens de l’entreprise.

L’octogone va-t-il devenir le dernier endroit à la mode pour régler ses problèmes ? Après le feuilleton Booba-Kaaris, voici maintenant la série Musk-Zuckerberg. En concurrence désormais directe, depuis le lancement de Threads par Meta, qui reprend les mêmes fonctionnalités que X et compte 120 millions d’utilisateurs depuis son lancement début juillet, les deux entrepreneurs multiplient les échanges plus ou moins acerbes. Point culminant, fin juin, Elon Musk a posté sur son compte « je suis prêt pour un combat en cage », faisant référence à la cage dans laquelle se déroulent les combats de MMA. Un défi accepté dans la foulée par Zuckerberg. Ce dernier a d’ailleurs indiqué dimanche être « prêt dès aujourd’hui » et avoir « proposé le 26 août ». La réponse de Musk, qui assure pour sa part que « le premier épisode sera sur X-vidéo », est en attente.