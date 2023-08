C’était une demande des victimes depuis un an et demi. La première dépose de vitraux réalisés par l’ancien prêtre pédocriminel Louis Ribes, décédé en 1994, vient d’être effectuée, à Dième, à une cinquantaine de kilomètres de Lyon.

Les diocèses de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, qui ont conjointement révélé l’affaire au mois de janvier 2022 en appelant les victimes à se faire connaître, avaient assuré que toutes les œuvres de celui que l’on surnommait « Le Picasso des églises » seraient démontées et remisées, que les livres consacrés aux tableaux ou photos de l’artiste seraient retirés des ventes.

Une quarantaine de vitraux conçus par le pédocriminel dans six églises de la région de Lyon

Le collectif des victimes de Louis Ribes regrette cependant ne pas avoir été associé à ce moment de dépose. Dans un communiqué, relayé par Le Progrès, les membres du collectif écrivent être, « une nouvelle fois », « humiliées et méprisées » par l’Eglise catholique et son fonctionnement. Interrogé par le journal local, le diocèse s’est justifié par un souci de calendrier, assurant avoir entendu et compris les requêtes des victimes. « Il y a quatre autres sites [Charly, Sainte-Catherine, Caluire-et-Cuire, Loire-sur-Rhône] en dehors de Dième et ce sera fait hors des périodes de vacances », a appuyé auprès du quotidien, Christophe Ravinet, du diocèse.

Une quarantaine de vitraux conçus par le père Louis Ribes ornent six églises de la région lyonnaise. Plusieurs mairies, propriétaires des édifices, avaient « fait connaître rapidement leur volonté de déposer », confiait le diocèse en avril dernier. A l’exception du maire de Givors, Mohamed Boudjellaba, qui avait annoncé « n’avoir pris aucune décision définitive » à ce sujet. En janvier dernier, il avait défendu l’idée qu’il fallait dissocier l’homme de l’œuvre.

Au moins 49 personnes ont révélé avoir été agressées sexuellement par Louis Ribes, notamment lors de séances de dessins ou de photographie, et ont été reconnues victimes par l’archevêché. Des faits, aujourd’hui prescrits, qui ont pu être confirmés grâce au concours des enquêteurs de la Commission sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique (Ciase).