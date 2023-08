Pourquoi Strasbourg est leader pour les trajets domicile-travail à vélo

Des vélos presque partout, souvent garés n’importe comment à l’arrêt et parfois avec des utilisateurs un brin dangereux en marche. Les premières impressions des non Strasbourgeois sont régulièrement les mêmes quand ils découvrent la ville. Chaque année, la métropole alsacienne se bat pour le titre de capitale française de la bicyclette, selon les classements.

D’après une récente publication de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), elle domine une catégorie. Celle des déplacements domicile-travail mesurés en 2020. Dans son agglomération, 13,8 % des actifs occupés de plus de 15 ans usent de la pédale, contre seulement 2,6 % au niveau national. Grenoble suit, avec 11,5 %, devant Bordeaux (9 %) et loin devant Lyon (6,2 %) ou Paris (4,3 %).

Surtout, l’eurométropole a vu son pourcentage augmenter de 1,6 point depuis 2017. Soit l’une des plus fortes progressions du classement, qui s’inscrit certes dans une tendance haussière partout en France. A Strasbourg, cela traduit une vraie tendance de fond : le vélo fait partie du quotidien, pas seulement pour sortir.

Pourquoi les travailleurs le prennent-ils ? Le premier argument est évident : les infrastructures. Les pistes cyclables maillent parfaitement, à quelques exceptions près, l’agglomération. Au total, cela représente 600 kilomètres d’itinéraires, la plupart du temps sécurisés. « On joue sur un terrain favorable », résume Damien Ehling.

« Une prime annuelle de 700 euros »

Mais le responsable de la politique vélo au Crédit Mutuel Alliance Fédérale va plus loin, de nombreuses entreprises poussent aussi leurs employés à emprunter les deux-roues sans moteur. La sienne en est un exemple. « On propose une prime annuelle de 700 euros si le salarié s’engage sur l’honneur à utiliser au moins deux fois par semaine un moyen de mobilité durable. Ça peut aussi être la trottinette ou les transports en commun. » Pour la bicyclette en particulier, la banque fait venir sur le parking de son énorme siège dans le quartier du Wacken « un réparateur ».

« L’an dernier, on a pris à notre charge 450 entretiens », vante encore Damien Ehling, dont l’entreprise propose aussi des formations « remise en selle » et envisage la construction d’un « parking à vélo de plus de 1.000 places ». Sans parler des « prêts vélo à 0 % pour tous (sans frais de dossier), pour les particuliers comme pour les professionnels » lancés en juin dernier et donc quelques salariés ont aussi bénéficié.

Le Crédit Mutuel, et ses filiales, ne sont pas des cas isolés. Autre gros employeur sur le secteur, Octapharma offre aussi à ses 750 collaborateurs un « forfait mobilités durables ». « Il concerne ceux qui effectuent au moins 80 % de leurs trajets domicile-travail par trimestre à vélo ou en covoiturage », explique le laboratoire, sans donner le montant des sommes versées.

« Au boulot à vélo », challenge motivant

L’aspect financier n’est de toute façon pas l’unique moteur des cyclistes. La compétition aussi ! Chaque année, les deux entreprises s’affrontent pendant le challenge « Au boulot à vélo », qui a fêté sa 14e édition en juin dernier. Toujours avec le même principe : les salariés indiquent leur nombre de kilomètres parcourus afin de former un total par entités. Qu’elles regroupent 2 salariés ou plus de 500.

« Cette année, plus de 2.000 non-cyclistes ont participé et quasiment autant vont continuer à prendre le vélo », se félicite Fabien Masson, le directeur de l’association Cadr 67 qui coorganise l’événement. « Ce challenge est un outil extraordinaire pour essayer les déplacements domicile-travail. D’autant plus que sa durée, un mois, permet d’essayer plusieurs fois. »

Au quotidien, le Cadr 67 intervient aussi régulièrement au sein des entreprises et collectivités afin de convertir les plus réticents. « On apporte des solutions avec des renseignements sur les itinéraires, des ateliers, du marquage, des vélos-écoles… », détaille encore le spécialiste en ajoutant que la mise à disposition de deux roues à assistance électrique a également suscité des vocations.

Réduction d’impôts

A Strasbourg, ils peuvent être loués pour des durées courtes (Vél’Hop) comme plus longuement via des sociétés spécialisées. C’est le cas chez « Bike2Mobility », l’un des acteurs d’un marché très concurrentiel. « On est en phase d’évangélisation », image son cofondateur Frédéric Dubois. « Les gens savent que ça existe mais ne connaissent pas les avantages ». Comme cette réduction d’impôts accessible aux entreprises, « pour un contrat de location de 36 mois avec au moins 70 % du coût pris en charge par l’employeur ».

De quoi séduire de nouveau public ? Parfois, seule la motivation compte. C’est le cas chez Dominique Coulon et associés, un cabinet d’architectes qui emploie plus d’une vingtaine de salariés. « On vient quasiment tous à vélo car beaucoup vivent en ville, mais pas tous. On se motive entre nous », s’amuse Ariane en reconnaissant aussi que « c’est impossible de circuler à Strasbourg en voiture. Ici, tout est fait pour le vélo ! »