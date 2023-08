Smoothies aux fruits, graines de tournesol, et surtout, des aliments uniquement crus… Depuis quatre ans, l’influenceuse « Zhanna d’Art », son pseudonyme sur les réseaux sociaux, avait adopté un régime crudivore exclusif. Elle est décédée en Malaisie le 21 juillet dernier à 39 ans, et, selon ses proches, son régime pourrait l’avoir tuée.

« Quand je l’ai vue à Phuket, j’ai été horrifié. J’habitais à l’étage au-dessus et chaque jour j’avais peur de retrouver son cadavre le matin », a témoigné auprès d’un média russe un proche de l’influenceuse, qui était suivie par plus de 25.000 personnes sur les réseaux sociaux.

Elle vantait les bienfaits du régime crudivore

La jeune femme, qui avait les jambes enflées et blessées à cause de ses carences, a d’abord refusé de se soigner. Et, quand elle s’est enfin résolue à le faire, son état de santé était trop préoccupant pour lui permettre de guérir. Selon sa mère, l’influenceuse est morte après avoir contracté une infection. Mais le rapport médical qui détermine les causes du décès est toujours attendu.

En France, le régime crudivore, considéré comme dangereux à cause de son manque d’apport en calcium et vitamine, est promu par le youtubeur Thierry Casasnovas. L’homme est d’ailleurs mis en examen pour exercice illégal de la médecine et abus de confiance.