« Quand est-ce qu’on arrive ? » « Pas tout de suite… » En ce week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, la circulation sera très dense sur l’ensemble du territoire. Dans son bulletin de prévisions, Bison futé indique que « dans le sens des départs, dès vendredi 4 août, la circulation sera dense et bien souvent très difficile sur l’ensemble du territoire. Samedi 5 août sera la journée la plus difficile de l’été sur l’ensemble des grands axes de liaison du pays ».

Les déplacements des vacanciers seront nombreux. Vendredi, le trafic sera « très difficile » dans le sens des départs, Bison futé classant la journée en « rouge » au niveau national. « En Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Tout au long de la journée, les autoroutes A7, A31 et A63 seront très fréquentées. Sur la N205, l’accès à l’Italie via le tunnel du Mont-Blanc sera très difficile entre le début et la fin d’après-midi. Ce même axe sera très fréquenté dans le sens des retours (Italie-France) en fin d’après-midi. Enfin, toujours pour les retours, la circulation sera difficile autour de l’arc méditerranéen. »

Un long samedi sur les routes

Samedi sera la pire journée du week-end dans le sens des départs. Dès l’aube, les automobilistes emprunteront les autoroutes A7, A9, A10, A61, A71, A75 et A43. Dans son bulletin prévisionnel, Bison futé conseille principalement aux vacanciers de quitter la région francilienne avant 6 heures ou après 13 heures, d’éviter l’autoroute A10 sur l’axe Orléans-Bordeaux entre 7 heures et 19 heures, d’éviter l’axe Lyon-Orange de l'A7 entre 5 heures et 18 heures. Des ralentissements sont aussi à prévoir sur la côte méditerranéenne et dans le Sud-Ouest.

Pour dimanche, le trafic dans le sens des départs devrait être légèrement plus fluide que la veille. Les principaux axes ralentis seront l'A10, à hauteur de Bordeaux entre la fin d’après-midi et le début de soirée, l'A7, entre Lyon et Orange, ou encore l'A61 entre Toulouse et Narbonne. Dans le sens des retours, les ralentissements se concentreront principalement sur la journée du samedi, sur l’axe Marseille-Lyon et sur l’axe Montpellier-Clermond-Ferrand.