Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Paris redoute les manifestations prévues ce jeudi dans la capitale du Niger. La France a donc demandé « aux forces de l’ordre nigériennes de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que la sécurité des emprises diplomatiques étrangères à Niamey, particulièrement celles de la France, sera pleinement garantie ». C’est d’ailleurs une manifestation violente contre l’ambassade de France dimanche dernier à Niamey, qui a conduit, mardi, le gouvernement français à lancer une opération d’évacuation de ses ressortissants. Le général Abdourahamane Tiani, qui a pris le pouvoir à la tête de militaires putschistes, a par contre estimé mercredi que les Français « n’ont aucune raison objective de quitte le Niger ».

La justice attend une nouvelle fois Donald Trump. L’ancien président des Etats-Unis est convoqué ce jeudi devant un tribunal fédéral à Washington pour répondre d’accusations liées à ses manœuvres « criminelles » pour inverser les résultats de l’élection de 2020. L’acte d’accusation de 45 pages publié mardi, qui fait notamment état d’un « projet criminel », lui reproche d’avoir sapé les fondements de la démocratie américaine en tentant d’altérer le processus de comptabilisation des résultats du vote de plus de 150 millions d’Américains, des inculpations inédites et d’autant plus graves qu’il était alors président en exercice. En campagne pour reconquérir la Maison-Blanche, Donald Trump a estimé que ces poursuites à son encontre ont « révélé au monde la corruption, le scandale et les défaillances qui ont eu lieu aux Etats-Unis ces trois dernières années », soit depuis que Joe Biden est installé dans le bureau ovale.

Le passage de la dépression « Patricia » a tourné au tragique mercredi dans le Finistère. Une femme de 57 ans qui se baignait sur l’île d’Ouessant est décédée. Alors que la façade nord-ouest de la Bretagne était placée en vigilance orange vagues-submersion, l’alerte a été donnée à 17h50 par un témoin qui a signalé trois baigneurs en difficulté, a indiqué la préfecture maritime de l’Atlantique, confirmant une information du Télégramme. Selon le journal, il s’agissait d’une mère et de ses deux fils, habitués d’Ouessant où ils possèdent une maison de famille.