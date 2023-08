On a passé une nuit de folie dans un « Camping paradis »

Des campings, il y en a pour tous les goûts. Pour les jeunes, les vieux, les motards, les amis des animaux, les routards, les camping-caristes, et… pour les fans de séries télé. Plus particulièrement pour les fans de la série de TF1, Camping Paradis. Diffusée à partir de 2006, elle compte 14 saisons, des centaines d’épisodes et capitalise des audiences incroyables, avec près de trois millions de téléspectateurs au rendez-vous pour la rediffusion du 31 juillet dernier (16 % de PDA). Olivier Lachenaud, un professionnel de l’hôtellerie de plein air, a senti la bonne affaire. Il a lancé, en 2020, le réseau Camping Paradis, directement inspiré de la série éponyme. Sa franchise compte aujourd’hui 90 établissements affiliés un peu partout en France. C’est au Royon, à Fort-Mahon, dans la Somme, que 20 Minutes a posé son sac de couchage le temps d’une nuit.

Ce n’est pas vraiment le soleil que nous avons trouvé lors de ces deux jours passés au Camping Paradis le Royon. Si nous avions voulu faire un mauvais jeu de mots, il aurait été facile de rebaptiser l’endroit « Camping parapluie ». D’ailleurs, en ce lundi après-midi, planqués sous le préau du bar à l’abri des trombes d’eau, les campeurs font grise mine. « Nous avons hésité à partir dans le Sud, tant pis », lâche Michaël, un belge de 44 ans venu, avec femme et enfants, passer une semaine de vacances dans cet établissement fraîchement estampillé Camping Paradis. « La série, bien sûr qu’on connaît et on regarde parfois, mais ce n’est pas pour ça qu’on a réservé ici », assure Stéphanie, l’épouse de Michaël.

« Nous avions besoin de ça pour garder une certaine dynamique »

Le Royon appartient à un « investisseur amiénois » ainsi que six autres campings dans le coin. C’est François Outurquin, un enfant du pays de 55 ans, qui dirige le groupe. « La franchise nous a démarchés au début, mais on manquait de recul. Aujourd’hui, elle a fait ses preuves et nous avions besoin de ça pour garder une certaine dynamique par rapport aux autres gros campings du secteur », explique le boss. Et si chaque franchisé reste maître chez lui, il faut quand même se plier à certaines règles, à commencer par mettre le site aux couleurs de Camping Paradis : jaune, bleu et orange. « La saison commence aussi plus tôt et il faut assurer des animations tous les soirs en semaine », poursuit François Outurquin. « Il y a des animations signature de la franchise, comme le paradis tropical, le tiercé de la danse ou le lot’apéro », détaille Loïs, 24 ans, animateur issu de la Camping Paradis academy. Sans oublier l’incontournable « fiesta boom boom », la chorégraphie bien connue des adeptes de la série, qui peut intervenir à tout moment.

Peu avant 18 heures, il pleut toujours à seaux et les campeurs s’agglutinent dans le bar, plein à craquer. « Ici, c’est populaire, avec beaucoup de vacanciers de la région, explique François Outurquin. Au début, le passage en franchise a pu faire peur aux résidents à l’année. Mais ils sont tous restés. » C’est le cas de Céline, 44, propriétaire d’un mobile-home : « Moi je suis fan de la série alors je suis plutôt contente. » Pour la quadra, la cerise sur le gâteau, c’est la tournée 2023 du « Paradis des stars ». Des shows assurés par d’anciennes gloires de la téléréalité ou des stars des années 1990. D’ailleurs, lundi soir, c’est Chris Keller, ex-leader du boys band G-Squad, qui mettra le feu au camping. « C’est Roch Voisine qui est premier dans mon cœur, mais j’adore Chris Keller », nous confie Céline.

« Allez, on élimine les burgers »

Si l’heureuse groupie s’avoue « agréablement surprise » de croiser le G-Squad dans un camping, le patron du lieu, lui-même, n’a pas pu s’empêcher de penser que ces stars descendaient de haut. L’intéressé comprend d’ailleurs ce point de vue : « pour les gens qui rêvent de gloire, ça peut ressembler à une chute. Mais j’ai trente ans de carrière, j’ai connu le succès, les concerts devant 80.000 personnes. Pour moi, c’est l’inverse d’une chute parce qu’aujourd’hui, j’ai une sensation de bonheur encore plus grande qu’à l’époque », promet Chris Keller. Ce qui lui faisait le plus peur, c’était la durée du show : « clairement, les hits de G-Squad, ça fait pas une heure. Alors j’ai trouvé une combine en racontant mon histoire », glisse le beau gosse de 50 balais. Et ça passe de ouf, entre reprises funk, tubes des G-Squad, hits plus récents, le tout ponctué de punchlines façon stand-up. D’ailleurs, sous le chapiteau monté devant le bar, les spectateurs ne sont pas restés longtemps assis. « Allez, on élimine les burgers », lance Keller à son public en sautant dans tous les sens dans une interprétation bluffante de I gotta feeling des Black Eyed Peas.

A 71 ans, Bernadette est résidente à l’année depuis la mort de son mari, il y a neuf ans. Engrainée par un papy en blouson Porsche, elle kiffe le show de l’ex-boy band. « Il faut quand même reconnaître qu’il y a plus d’animations maintenant. C’est bien ça, mais Ludo nous manque », regrette-t-elle. Ludo ? « Oui, il faisait des spectacles avec des plumes et tout ». C’est à ce moment que Chris Keller envoie un quart d’heure de slows. Bam, sur Hello de Lionel Richie, il chope une Céline tout émoustillée qui ne s’en remet pas. Après un shot de fiesta boom boom, en deux secondes, on est déjà au bout de la nuit. Enfin au bout de la nuit version camping familial, il est 23h30. Chris Keller n’en finit plus de signer des autographes pendant que nous regagnons notre mobile-home, une bière à la main, servie dans une écocup « Camping Paradis ». Franchement, on a passé un bon moment.