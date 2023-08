Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce n’est rien de moins que la première évacuation massive de la France au Sahel où les coups d’Etat se sont multipliés depuis 2020. Paris a commencé mardi soir à évacuer par avion des civils, en grande majorité français, du Niger à la suite du putsch de la semaine dernière. Un premier avion a décollé de Niamey en soirée et a atterri, peu après 01h30, à l’aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle. « Il y a 262 personnes à bord de l’avion qui est un Airbus A330, dont une douzaine de bébés », avait indiqué dans la soirée la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Sur les quelque 1.200 Français enregistrés sur les listes consulaires au Niger, selon Paris, 600 ressortissants aimeraient revenir en France. Le souhait des autorités est de clore l’opération à la mi-journée ce mercredi. Quatre avions de rapatriement ont pour l’instant été prévus.

Le vent va souffler fort ce mercredi sur la Bretagne et les côtes de la Manche. L’Ille-et-Vilaine, la Manche, les Côtes-d’Armor et le Finistère ont ainsi été placés en vigilance orange « vagues-submersion » par Météo-France. La décision a été prise au regard de la dépression baptisée « Patricia », un coup de vent très inhabituel pour la saison, associé à de fortes vagues dans un contexte de grandes marées. L’état de la mer s’amplifiera progressivement en journée, avec un maximum de vagues attendu le soir pour la pleine mer sur la façade atlantique et la Manche.

Les Bleues vont-elles simplement jouer au football ce mercredi ou en même temps penser à de futurs calculs ? Relancée par sa victoire face au Brésil, l’équipe de France de football rencontre à Sydney le modeste Panama pour garder la première place du groupe F et valider son billet pour les huitièmes du Mondial féminin. La première place, scénario le plus probable à moins d’un faux pas, n’est par contre plus si avantageuse. Avant la dernière journée, la Colombie est en bonne position pour terminer première du groupe H devant la puissante Allemagne, qui hériterait donc des Bleues dans ce cas de figure. Mais il n’y a pas de place pour le calcul, car la France ne connaîtra son futur adversaire que jeudi.