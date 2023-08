Pour vous l’orientation politique est-elle un critère pour trouver l’amour ? Pour aider les sympathisants de droite et d’extrême droite, Stéphanie Deniel et son mari ont créé le site de rencontre « Droite au cœur ». Dans une vidéo promotionnelle, visionnée par des milliers de personnes, le couple apostrophe les femmes : « Les filles, vous n’en avez pas marre de tomber sur des mecs gauchistes à deux neurones ? Rejoignez-nous sur Droite au cœur ! ».

Pour pouvoir s’inscrire sur la plateforme, il faut dans un premier temps donner son orientation politique. Dans les choix : pas de Sandrine Rousseau ou de Jean-Luc Mélenchon… Les propositions vont des Républicains au parti Reconquête d’Éric Zemmour.

Un ennemi : le wokisme

Les créateurs mettent l’accent sur l’importance de faire se rencontrer des hommes et des femmes partageant les mêmes valeurs. Sur le site on peut lire « Éducation, culture ou religion, nos racines sont d’indéfectibles balises qui nous guident sur le chemin de la vie dans une société déconstruite et malsaine qui ne nous ressemble plus. »

Et surtout, ils veulent se battre « ensemble et réussiront à protéger nos enfants des dérives du wokisme qui envahit un peu plus nos écoles et notre société tout entière jour après jour. »

Une faille de sécurité ?

Le site est également dans le viseur des experts de la cybersécurité comme Mathis Hammel, qui a signalé une faille sur la protection des données personnelles des utilisateurs. Sur X, anciennement Twitter, il explique avoir eu accès « au statut marital, à l’orientation sexuelle et à l’adresse mail » des personnes inscrites en quelques secondes.

Bonjour @CoeurDroite, ce serait peut-être une bonne idée de s'intéresser à la cybersécurité ?



Il est possible de faire fuiter en quelques secondes toute la base de données personnelles de votre site de rencontres : statut marital, orientation sexuelle, adresse email... https://t.co/DV5FcY6XBI pic.twitter.com/8HYwEVUOPP — Mathis Hammel (@MathisHammel) July 29, 2023



Contacté par BFMTV avec Tech & Co, Yohan Pawer, l’un des fondateurs du site a indiqué que l’entreprise avait été « alertée d’un risque de fuite de données. Le site est donc en maintenance actuellement pour assurer au mieux la protection de nos utilisateurs et de leurs données. Nous mettons actuellement en place des éléments de cybersécurité supplémentaires ».