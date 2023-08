Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Encore plus qu’avant, il va falloir faire très attention à la position des interrupteurs en quittant une pièce. Le tarif régulé de l’électricité augmente en effet de 10 % à compter de ce 1er août, une première étape vers la sortie progressive du bouclier tarifaire voulue par le gouvernement pour alléger la charge sur les finances publiques. La mesure concerne les ménages et petites entreprises raccordés à un compteur d’une puissance inférieure à 36 kilovoltampères. La facture annuelle d’un consommateur moyen chauffé à l’électricité passera de 1.640 à 1.800 euros par an, selon les calculs du gouvernement. Il rappelle toutefois que l’État continuera de prendre en charge plus d’un tiers de la facture des ménages (37 % contre 43 % actuellement), garantissant aux Français un tarif parmi les plus bas en Europe.

C’est un peu l’union des juntes en Afrique de l’Ouest. Dans un communiqué commun, le Burkina Faso et le Mali, dirigés par des militaires, ont mis en garde lundi contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé par un putsch le 26 juillet, affirmant qu’elle serait assimilée « comme une déclaration de guerre » à leurs deux pays. Cet avertissement survient au lendemain de la menace d’usage de « la force » proférée par les dirigeants ouest-africains, soutenus par leurs partenaires occidentaux, dont la France. Ouagadougou et Bamako ont en outre prévenu « que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la Cédéao (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest), ainsi que l’adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger ».

Le monde catholique a rendez-vous au Portugal. Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) s’ouvrent officiellement à Lisbonne ce mardi, veille de l’arrivée du pape François, malgré ses 86 ans et sa santé fragile, et devraient rassembler plus d’un million de croyants lors de la messe finale dimanche. Le cardinal-patriarche de Lisbonne présidera en début de soirée la messe d’ouverture, au sommet d’une colline surplombant le centre-ville et l’estuaire du Tage. Le Vatican ne l’a pas officiellement confirmé mais, selon la Conférence épiscopale portugaise, le pape doit durant sa visite de cinq jours rencontrer en privé des victimes d’agressions sexuelles sur mineurs commises par des membres du clergé, six mois après la publication d’un rapport choc par une commission d’experts indépendants.