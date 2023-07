Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La pression s’intensifie sur les nouveaux maîtres de Niamey, dont le général Abdourahamane Tiani. La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a fixé dimanche un ultimatum d’une semaine à la junte putschiste, affirmant ne pas exclure un « recours à la force » et ordonné un blocus économique. Emmanuel Macron a lui menacé de répliquer « de manière immédiate et intraitable » à toute attaque contre les ressortissants de la France et ses intérêts au Niger, où des milliers de manifestants favorables au putsch ont ciblé son ambassade à Niamey. Une plaque affichant « Ambassade de France au Niger » a été arrachée, avant d’être piétinée et remplacée par des drapeaux russes et nigériens. Washington a de son côté fait part de son « indéfectible soutien » au président Mohamed Bazoum, assurant que le coup d’Etat mettait en péril le « partenariat » entre les Etats-Unis et le Niger.

Elisabeth Borne prépare déjà sa rentrée politique. Après Edouard Philippe au Havre, elle s’est rendue dimanche à Pau chez François Bayrou. Avec cette tournée, la Première ministre avait un objectif : engranger le soutien des ténors de la majorité en vue d’une rentrée parlementaire qui s’annonce difficile. Lors de ses rencontres successives avec les patrons du Modem et d’Horizons, la cheffe du gouvernement a effectué « un retour sur l’année, les avancées et la façon dont on a fonctionné », a-t-elle confié. « L’unité est indispensable, et plus encore dans un contexte de majorité relative. Il faut être vigilant à la préserver », a-t-elle souligné.

Un terrible drame de la route s’est produit dimanche sur l'A26. Trois personnes sont mortes dans un accident impliquant trois véhicules, dont l’un britannique, sur l’autoroute au niveau de Thélus, dans le Pas-de-Calais, une commune située entre Arras et Lens. Cinq personnes sont en « urgence absolue », a en outre annoncé la préfecture. La réouverture du tronçon a eu lieu dans la nuit, selon la Société des autoroutes du nord et de l’est de la France (Sanef).