C’est un point sur Google maps, situé à Coly-Saint-Amand, en Dordogne, qui attire bien des jeunes. Et la raison peut paraître assez futile : il s’agit simplement de son nom, « Forêt du quoicoubeh », donné d’après un jeu entre adolescents qui consiste à répondre « quoicoubeh » quand quelqu’un nous dit « quoi ? ». L’autrice de ces lignes s’est d’ailleurs retrouvée piégée en pleine rue il y a quelques mois, par un groupe de jeunes filles qui lui avait posé une question incompréhensible.

Pas besoin de mener l’enquête, c’est déjà fait. La faute originelle en revient à@camskolavache sur Tik Tok, dit « La Vache », qui a piégé ses profs, camarades, sa famille… Depuis l’expression est devenue virale, et a donné l’idée à Antonin, 15 ans, fils d’un propriétaire de terrain, de rebaptiser ce dernier, selon France Bleu. Son initiative a attiré au moins 300 personnes, selon le média local, et plus de 58.000 curieux ont consulté l’itinéraire. Orné d’une photo de toilettes dans la nature, pour faire rire encore un peu.

D’autres lieux utilisent d’ailleurs la même blague sur l’application de cartographie : il existerait (à vérifier !) une Boucherie Quoicoubeh à Paris, une réserve naturelle en Haute-Garonne, un restaurant à Marseille et un tabac-presse à Ajaccio (que nous avons contacté en vain, c’est le seul qui donne ses coordonnées). Ou alors quatre farceurs et farceuses ont piégé Google… Quoi ? ! ? Quoicoubeh !