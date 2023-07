Attention si vous prenez la route aujourd’hui : Bison futé a classé la journée de ce samedi rouge sur l’ensemble du réseau dans le sens des départs. La veille, environ 1.000 km de ralentissements cumulés ont été constatés, avec en fin de journée en particulier plus de 133 km de bouchons sur l’autoroute A7 dans les Bouches-du-Rhône, près de 50 sur l'A10 en Charente-Maritime et une quarantaine sur l'A86 en région parisienne. Le trafic était dense aussi sur l'A6 autour de Lyon et sur l'A8 dans les Alpes-Maritimes.

#InfoTrafic 🚗Les #DépartsVacances se poursuivent ce week-end du 28 juillet. Circulation très dense et très difficile vendredi et samedi. #Routes également chargées pour les retours. Soyez prudents. Nos prévisions détaillées et conseils ici➡️https://t.co/qI70zGXmrO pic.twitter.com/KqC5kEIc79 — Bison Futé (@BisonFute_MT) July 26, 2023



Les policiers sont déployés sur 97 points de contrôle dans l’agglomération parisienne, afin de s’assurer que la réglementation routière est respectée, a annoncé de son côté la préfecture de police de Paris dans un communiqué. La préfecture recommande de respecter les distances de sécurité et de faire des pauses « régulièrement ».

La circulation s’annonce plus fluide dans le sens des retours, le grand chassé-croisé des vacanciers devant plutôt intervenir le week-end du 5 et 6 août.