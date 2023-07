« Fermeture de la piscine de la Hardt, l’Eurométropole nage en plein délire. » Voilà le slogan qu’ont pu lire pendant cinq jours les habitants d’Illkirch-Graffenstaden sur de nombreux panneaux d’affichage… avant que les affiches ne soient retirées. Le message était illustré avec la photo d’un enfant équipé de lunettes de plongée et d’un tuba.

Surtout, il faisait référence à une décision récente de l’agglomération strasbourgeoise : à partir de la rentrée, ce bassin de 25 mètres et son enceinte ne seront plus accessibles aux particuliers. Seulement aux associations et aux scolaires. En attendant, la piscine un brin vieillotte et assez peu fréquentée par rapport à ses voisines plus modernes, reste portes closes durant les vacances.

Ce qui n’empêche pas de vifs échanges à son sujet… Dès le 21 juin, le maire d’Illkirch-Graffenstaden avait dénoncé ce choix. « Cette décision arbitraire est inacceptable et témoigne d’une défaillance manifeste de l’Eurométropole de Strasbourg dans l’exercice de ses compétences. Le niveau actuel de fréquentation, jugé insuffisant par cette dernière, est la conséquence directe d’une absence délibérée d’investissements dans cet équipement », écrivait Thibaud Philipps dans un communiqué.

« Censure »

Quelques jours plus tard, il a donc lancé une campagne de communication avec les fameuses affiches… qui ne seront pas restées longtemps. L’agglomération a demandé leur retrait à son contractant, la société JC Decaux. La raison ? « Si le mobilier urbain propriété de l’Eurométropole de Strasbourg, peut être utilisé par ses communes membres pour diffuser, sur leur territoire, de la communication institutionnelle, cette communication à destination des habitant.es doit être informative et ne peut être ni de nature politique, ni revêtir une formulation, polémique, qui tendrait à déformer la réalité des faits », justifie l’Eurométropole auprès de 20 Minutes. « Le titre ''fermeture de la piscine de la Hardt'' est une information erronée […] La formule ''l’Eurométropole nage en plein délire'', qui repose sur une information erronée, est de nature politique et polémique », ajoute-t-elle encore.

De son côté, la Ville d’Illkirch-Graffenstaden « dénonce aujourd’hui une atteinte à la liberté d’expression suite à l’acte de censure orchestré par l’Eurométropole de Strasbourg ». « La campagne […] avait pour but d’informer de façon humoristique les citoyens d’Illkirch de cette décision arbitraire et de les appeler à la mobilisation », justifie-t-elle en menaçant « de porter cette affaire devant les instances administratives compétentes ».

L’histoire n’en est pas encore là mais illustre une nouvelle fois les relations compliquées entre la communauté de communes (33) à majorité écologiste et Illkirch-Graffenstaden, sa troisième ville en matière de population, dirigée par un élu Les Républicains. Déjà l’an passé, les deux entités s’étaient écharpées à propos du calendrier de la Zone à faibles émissions.